人民日报 2026-11-20 19:43:02

一款十几二十年前的干电池应急灯，工厂都想放弃生产了，浙江义乌一家商户却愿意自贴运费卖下去。网友口中“最会做生意”的义乌人，为何甘愿做亏钱买卖？

在非洲等地区，不少性价比高的老款产品颇受欢迎。义乌国际商贸城的灯具商户黄海翠有一老款灯具产品，占其总出口额的5%左右，每月需自贴上万元运费。不下架、不断供、不涨价，她始终坚持给几十位相伴近20年的老客户供货。

不必把“亏钱买卖”浪漫化。黄海翠的坚持，终究需要靠其他品类货物的合理利润空间来支撑。这笔账，乍一看是亏的，但长远看其实是各方共赢。

面对疑问，一句“舍不得客人”，道出几十年生意积攒下来的交情和一条长年铺就的贸易通道。朋友在，生意就在。从中，能读出义乌商品行销世界的深层逻辑。

首先是生意经里的长期主义。黄海翠算的不是一单的毛利，而是长期积累下来的信任。多年合作积攒下来的，是稳定的订单流、口碑的传播链和抗风险的合作韧性。工厂可以因为利润薄而放弃一款产品，但义乌的很多商户不会因此就放弃一段关系。在义乌，许多商户的生意是代际传承的，客户也是“世交式”的。这种以信任为纽带的客户资产，是难以被复制的核心竞争力。

其次是对不同消费市场的尊重。义乌之所以能成为“世界超市”，靠的不只是性价比。对一些地区的消费者而言，3元多的老款灯具，可能就是一个家庭夜晚的光源、一个小商铺的谋生工具。中国以完整、富有弹性、可预期的供应链，为全球不同发展水平的市场提供了丰俭由人的多样选择。从老款灯具到“三蹦子”，从今夏风靡欧洲的挂脖风扇到分体空调，它们或许没有多么“高精尖”，却支撑着不少人日常生活的运转。

第三是经营主体的韧性。我们常谈“信心比黄金重要”。信心从何而来？千千万万个像黄海翠这样的经营主体，不因一时困难而轻易退场，不因短期波动而斩断长期纽带。熬得住、看长远、肯坚持的定力，构成了产业链稳定、就业稳定的底盘。这种市场中自然长出来的韧性，比纸面上的数字更有说服力。

一款老式灯具，折射中国制造和中国贸易的格局与温度。2025年全年，义乌市有进出口实绩的外贸企业超过1.3万家，贸易对象覆盖全球230多个国家和地区。当谈论中国对外贸易时，不能只看报关单上的数字，也应看到细节里藏着的对全球多元需求的回应。发掘需求盲点、破解市场痛点、切实解决用户难题，中国制造与中国贸易，将为世界各地民生改善与共同发展注入更多澎湃动能。

（摘编自《浙江日报》，原题为《义乌老板娘为何贴钱卖老款灯具》）

作者：逯海涛

原标题：贴钱卖灯的深层逻辑（纵横）

本文转自：温州新闻网 66wz.com