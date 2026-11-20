人民日报 2026-11-20 19:43:57

走进新疆奇台县半截沟镇腰站子村，年轻人韩乐正接待游客，从村口老榆树讲到天山脚下的万亩麦田。

2018年，从乌鲁木齐回乡探亲的韩乐，收到回村工作的邀约。村里白墙灰瓦的农家小院整齐排布，门前花木繁盛，不少农户家门口停着轿车。变化之大，让他看到了大有可为的舞台。他从村委会主任助理干起，现在已是村办旅游公司副总经理。

如今的腰站子村，年轻的面孔并不少见。70多户外来村民安家立业，28名大学生返乡创业就业，去年农牧民人均年纯收入达3.35万元。从年轻人纷纷离乡，到吸引年轻人“回流”，靠的是什么？

不单纯靠“乡愁牌”“感情牌”，更靠施展才能的舞台。有机小麦全产业链的构建，催生了加工、销售、餐饮、文旅、电商等业态，每一个环节都创造出具体的岗位需求。当厂长，兴文旅，进入村党总支服务群众，返乡的年轻人在村里所需和自己所能中找到结合点。年轻人扎根乡村、发光发热，靠的是实实在在的“有事可做、有业可创”。

人才匮乏、青壮年外流，是不少乡村面临的共同困境。乡村全面振兴需要人才支撑，而吸引人才的关键是让乡村更具被选择的价值。近些年，返乡创业的人才数量持续增长，这背后是乡村产业形态的深刻变化。不少农村正从原料基地变为电商、物流、文旅、教育发展的高地。

浙江安吉余村开放研学教育、文化创意等8个类型赛道，提供10万平方米创业空间、2万平方米厂房以及6万亩林地和农田，吸引千余人来工作生活。贵州榕江用一个现象级的文体IP“村超”，在短时间内集聚起产业发展势能，让返乡从“退路”变成“出路”。实践表明，乡村释放发展潜力，事业的开拓、人才的扎根也会随之发生。

乡村与人才的关系，不是单向付出，而是共生共赢。人才下乡不应是默默奉献的单一叙事。乡村全面振兴的事业，创造出让人才与乡村相互成就的契机。人才在乡村获得在城市可能更难获得的信任与机会，乡村发展也获得专业能力和创新活力。这是一种各展所能、互补互惠的双赢。这种彼此受益的人才流动，才是高质量、可持续的。

让乡村更具被选择的价值，意味着引才思路需转变。与其反复呼吁“回来吧”，不如先回答一些基础的问题：回来能做什么，产业舞台是否足够多元，能让不同专业背景的人才找到位置？治理通道是否足够畅通，能让外来人和返乡者都获得便利与信任？成长路径是否足够清晰，能让人才感到“有奔头”而非“一眼望到头”？回答好这些问题，仍需各地区、各村镇因地制宜、创新探索、绵绵发力。

当越来越多的人才在乡村找到事业的舞台和生活的归宿，乡村全面振兴便会加速从愿景照入现实。这才是乡村发展、人才振兴朴素又坚固的逻辑。

（作者为本报新疆分社记者）

作者：李亚楠

原标题：让乡村更具被选择的价值（现场评论）

本文转自：温州新闻网 66wz.com