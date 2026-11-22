AI视频：《拆棚戴盔 平安相随》
永嘉县融媒体中心 2026-11-22 15:47:30
交警提醒：电动车不安装雨棚、遮阳棚，戴好安全头盔，文明出行。
交警提醒：电动车不安装雨棚、遮阳棚，戴好安全头盔，文明出行。
来 源：永嘉县融媒体中心
原标题： AI视频：《拆棚戴盔 平安相随》
作者：杨淑玟
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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