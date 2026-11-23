温州日报 2026-11-23 08:22:19

11月22日，省委常委、市委书记张振丰在乐清市调研科技创新和产业创新深度融合工作。

温州网讯 11月22日，省委常委、市委书记张振丰在乐清市调研科技创新和产业创新深度融合工作。他强调，要认真学习贯彻党的二十届五中全会精神，深学细悟习近平总书记关于发展先进制造业的重要论述重要指示精神，全面落实全国先进制造业大会部署要求，坚定实施“工业强市”战略，以发展新质生产力为重点，纵深推动制造业智能化、绿色化、融合化发展，构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系，加快打造具有国际竞争力的先进制造业基地。

随着人工智能、新能源技术广泛应用，固态变压器成为电气产业竞争的新兴赛道。张振丰先后来到安富新能源、天正电气两家企业，参观察看固态变压器生产车间及相关产品，详细了解企业在该领域研发制造、市场应用等情况。张振丰指出，固态变压器作为电气产业一个新兴的重要赛道，温州发展基础扎实、优势突出、前景广阔，要锚定目标、创新思维、发挥优势、攻坚突破，推动固态变压器产业高质量发展。要走好创新发展“华山一条路”，坚持自主研发和技术引进相结合、基础研究和成果转化相结合、产品攻关和参与标准制订相结合的发展路径，支持链主企业加大研发投入，用好“高校+平台+产业+企业”协同创新机制，以技术领跑优势抢占行业制高点。

随后召开的座谈会上，张振丰听取固态变压器产业发展情况汇报，并与市直部门、企业、科研平台等负责人面对面交流，共谋电气产业高质量发展。张振丰强调，要落实落细党中央、国务院关于发展先进制造业的部署要求，以新一代智能制造为主攻方向，以科技创新和产业创新深度融合为路径，以固态变压器产业等为突破口，引领推动电气产业向高攀升，做强国家级电气产业先进制造业集群。要深耕赛道、整合提升，积极探索电气与智能物联、新能源装备、新材料、变频等领域耦合发展路径，加强“改、扶、促”推进新一轮“腾笼换鸟、凤凰涅槃”，推动平台空间优化、产业结构升级。要转型赋能、广拓市场，引导企业深化“AI+制造”、服务型制造、绿色低碳转型，抢抓“十五五”新型电网等机遇拓展国内市场，积极开辟海外新兴市场，厚植产业集群整体优势。要把握先机、超前布局，大力培育做强固态变压器产业，做深做细产业规划，建好用好中试平台，健全专班推进、政策扶持、要素保障等工作机制，加强“双招双引”和企业梯队培育，拓展产品示范应用场景，聚力打造固态变压器产业集群和创新高地。

张振丰强调，要把学习贯彻党的二十届五中全会精神与先进制造业发展工作结合起来，推动全会精神进生产研发一线，强化党建引领产业链协同，更好服务国家战略和地方发展大局，为产业链强链补链延链凝聚强大合力。要构建亲清政商关系，营造一流营商环境，用好“六位一体”为企服务体系，清单化破解涉企问题，为先进制造业发展提供坚强保障。

市领导陈应许、李宁、王振勇参加调研。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰在乐清市调研“两新”深度融合工作

坚持智能化绿色化融合化方向 加快推动先进制造业高质量发展

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com