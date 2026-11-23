温州日报 2026-11-23 08:22:00

11月22日上午，龙港市舥艚海鲜街市鸣锣开市，“上岸即下锅”的鲜味日常就此开启。

温州网讯 11月22日上午，龙港市舥艚海鲜街市鸣锣开市，“上岸即下锅”的鲜味日常就此开启。

海鲜街距舥艚码头仅两三百米，临街商铺已陆续开门迎客。街市运营负责人张洪快说，街区33间临街商铺，目前招商进度达70%。街市因靠近码头，主打“鲜、盈、廉、旺”：海味码头直供，上岸即下锅；背靠国家级中心渔港，全品类海产货源充足；紧邻即将投用的海鲜交易市场，商户可平价拿货；靠近苍南168黄金海岸起点，本地居民和游客双线客流汇聚。

一边是街市最大商户“舥艚壹号海鲜楼”的6间商铺迎客。上午10时，厨师抡勺翻锅，服务员穿梭摆台，案台上同一道冷盘已摆出十几盘。负责人林为康说，上午他备了梭子蟹、虾蛄、小鲳鱼等5000多元的本地小海鲜。首日接单20来桌合菜，客流量两三百人，营业额达三四万元。一边是百名渔嫂织网、少儿画伞、幼儿划旱龙舟等民俗活动为街市添彩。57岁的渔嫂苏陈芬说，丈夫出海捕鱼四十多年，以往渔获靠码头客商采购。如今，海鲜街市有望把客流导入舥艚，带动渔获就地销售。同时，渔民还能与商户合作供货。“舥艚的人气会越来越旺！”

当日12时起，海鲜街市常态化运营。“往后在舥艚，码头潮落鲜上岸，长街灶起锅气浓。这个海鲜街市，将助力擦亮‘吃海鲜·来龙港’城市金名片。”张洪快说。

来 源：温州日报

原标题： 龙港舥艚海鲜街市开市 小海鲜“上岸就下锅”

记者 林思思

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