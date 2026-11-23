温州日报 2026-11-23 08:37:42

近日，工信部公布2026年度（第五批）中小企业特色产业集群名单，全国共97个集群入选。温州瑞安汽车制动悬架系统产业集群榜上有名。

温州网讯 近日，工信部公布2026年度（第五批）中小企业特色产业集群名单，全国共97个集群入选。温州瑞安汽车制动悬架系统产业集群榜上有名。至此，我市入选国家级中小企业特色产业集群已有4个。

瑞安是国内规模最大、集聚度最高的汽摩配产业基地之一，汽车减振器、ABS等产品市场占有率稳居全国第一。瑞安汽车制动悬架系统产业集群集聚了核心制造企业达140多家，2025年实现生产总值218亿元，近三年年均增速保持两位数增长。在瑞立、戈尔德等龙头企业带动下，该集群形成覆盖制动、悬架两大系统的全链条制造体系，具备制动阀类精密加工、ABS/ESC液压控制单元装配、电子机械制动执行机构集成、悬架控制臂精密锻造等关键能力，产品配套一汽、上汽、比亚迪、吉利、宇通等60多家国内外整车厂。

自2022年至2025年底，瑞安汽车制动悬架系统产业集群内企业有效发明专利由162件增至518件，年均增长47.4%；2025年中小企业研发经费投入近9亿元。集群建成国家级创新平台6个、省级创新平台63个，培育国家级制造业单项冠军企业2家、专精特新“小巨人”企业8家、省级专精特新中小企业49家、国家级高新技术企业109家。创新正成为该集群最鲜明的底色。

同时，该集群大力加速数字化、绿色化转型。目前已累计实施智能化技改项目120个以上，建成省级“未来工厂”1家、省级智能工厂（数字化车间）23个，上云中小企业达到142家，并发布全国首个涵盖1380项标准的汽配数字化转型标准体系。集群内建成国家级绿色工厂、园区5家，单位产值能耗降至0.0201吨标准煤/万元，工业用水重复利用率达93%。

2025年，该集群主导产品出口贸易额近60亿元，三年年均增长17.4%。

来 源：温州日报

原标题： 温州新增1个国家级中小企业特色产业集群瑞安汽车制动悬架系统 产业集群上榜

记者 李显

本文转自：温州新闻网 66wz.com