温州日报 2026-11-23 08:51:00

11月22日，永嘉县人民医院整体搬迁，位于上塘城区南城街道沙门路520号的新院区投入试运行。新旧院区同步切换、无缝衔接，全程不停诊、不断档。

温州网讯 11月22日，永嘉县人民医院整体搬迁，位于上塘城区南城街道沙门路520号的新院区投入试运行。新旧院区同步切换、无缝衔接，全程不停诊、不断档。

作为永嘉老牌公立医院，永嘉县人民医院始建于1931年，是温州最早的公立医疗机构之一。90多年间，医院从温州府学巷起步，几经迁址更名、迭代扩建，扎根上塘永建路多年。经过长期沉淀发展，医院专科实力扎实，拥有省市级重点专科及多个国家级规范化救治中心，常年承担全县日常诊疗、急危重症抢救、慢病管理等核心民生医疗工作。

当天，新院区清晨5点开放急诊，8点全面开启门诊。“所有老院区患者病历、影像、检验数据全部实时同步，新旧院区结果完全互认，市民不用重复检查、排队。”永嘉县人民医院医务科科长孙大鹏介绍，此次系统全线贯通，真正做到搬迁不添负担、就医全程省心。

全新启用的新院区于2019年8月开工，按三级乙等标准建设，彻底改变老院区空间拥挤、床位紧张、设备老旧的现状，市民就医体验大幅提升。新院区占地172亩，空间开阔通透，设计床位1200张，一期开放615张床位。心血管、呼吸等高发疾病热门科室增设双病区，并新增重症病房，本地重症救治能力显著增强。

硬件设备实现跨越式更新，新院新增飞利浦CT、高端DSA、GE磁共振等5台高精尖大型设备，影像诊断更精准高效。“新设备分辨率更高、检查速度更快、安全性更强，能为临床诊断和急症抢救提供更可靠依据。”永嘉县人民医院放射科主任谢品楠表示，设备升级将大幅提升疑难病症筛查与诊疗能力。

与此同时，便民配套全面提档升级，新院区共配置1741个停车位，搬迁当日开放626个地面车位。

昨日17时后，老院区全面停止接诊。

来 源：温州日报

原标题： 永嘉县人民医院搬迁试运行 配备超千张床位 新增重症病房

永嘉融媒记者 董秀燕 陈奕娴 记者 金朝丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com