温州都市报 2026-11-23 08:51:21

11月22日晚上，温籍羽毛球奥运冠军郑思维在温州市区为妻子刘钰雯补办婚礼。婚礼现场温馨浪漫，郑思维深情致谢妻子多年来的默默付出与陪伴，一双儿女艾登、七月的到场更添幸福氛围。

温州网讯 11月22日晚上，温籍羽毛球奥运冠军郑思维在温州市区为妻子刘钰雯补办婚礼。婚礼现场温馨浪漫，郑思维深情致谢妻子多年来的默默付出与陪伴，一双儿女艾登、七月的到场更添幸福氛围。

当晚，婚礼在亲友的见证下举行。郑思维身着礼服，妻子刘钰雯一袭白纱亮相，现场布置简约而温馨。仪式上，郑思维动情地说：“感谢你一直以来的陪伴，无论是我在赛场上拼搏，还是生活中的点点滴滴，你都给了我最大的支持。”真挚告白引得现场掌声阵阵。

值得一提的是，两人的儿子艾登和女儿七月也来到婚礼现场，为父母送上童真的祝福。一家四口同框的画面，让不少宾客直呼“太幸福了”。

郑思维是温州走出去的羽毛球名将，曾斩获奥运会混双冠军等多项荣誉。赛场之外，他始终心系家乡，此次选择在温州补办婚礼，也表达了对故土的深情。刘钰雯长期在背后支持丈夫的事业，两人感情深厚，此次婚礼是对彼此承诺的庄重补全。

婚礼在欢声笑语中圆满礼成。郑思维表示，未来将继续努力，兼顾家庭与事业，不负家人和家乡人民的期待。

来 源：温州都市报

原标题： 郑思维在温州为妻子补办婚礼：“感谢你一直以来的陪伴”

记者 叶海鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com