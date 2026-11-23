温州晚报 2026-11-23 08:51:20

绿荫掩映的杨府山西侧山坡上，竟藏着一个数百平方米的“菜园子”。令人错愕的是，这个非法菜园一周前刚被社区联合执法部门取缔清理，如今却已“恢复生机”。

执法人员和社区工作人员清理非法菜园。社区供图

温州网讯 车水马龙的市区府东路东侧，绿荫掩映的杨府山西侧山坡上，竟藏着一个数百平方米的“菜园子”——石头垒起的梯田层叠而上，青菜郁郁葱葱，竹架上豆荚爬藤。这是记者11月19日下午在杨府山西侧山坡看到的景象。令人错愕的是，这个非法菜园一周前刚被社区联合执法部门取缔清理，如今却已“恢复生机”。

巡查撞见“提桶施肥人”

11月9日上午，鹿城区滨江街道杨府山社区网格员王华巡逻至府东路时，特意绕到巨一花园对面的杨府山西侧山坡查看。此前，这里曾有人开荒种菜，被有关部门联合取缔过。

刚到入口处，王华就遇上三名上了年纪的男子，其中一人提着装满化肥的塑料桶，摇摇晃晃往山坡上走。跟上去后，眼前的景象让王华吃了一惊：山坡被一层层开辟成小块“梯田”，种满小青菜，由下往上、自北向南蔓延，目测足有数百平方米。为方便上下，每层还垒起了简易石阶。菜地间，一只只塑料桶、一个个泡沫箱随意摆放。

“这里是城市绿地，不能开垦种菜。”王华当即劝阻，并限期3天内自行清理。种菜者听罢，讪讪地下山，往马路对面的小区走去。当天下午，社区工作人员在现场张贴了《关于禁止占用城区公共用地种菜的通告》，明确告知依据《中华人民共和国城乡规划法》《城市绿化条例》，任何单位和个人不得占用城市绿化带、城郊山坡等公共用地种菜，逾期不清理的，将依法处置。

一周后“菜园”卷土重来

11月12日下午3时，杨府山社区联合鹿城区综合行政执法局滨江综合行政执法中队前往现场，对逾期未清理的菜园进行了集中清理。原以为此事可以告一段落，没想到11月19日回访检查时，社区工作人员发现：被清理的菜园竟已重新“开张”，第一、二层菜地用石头、围栏围起，第三层还架起了竹架子，嫩绿的豆苗已开始爬藤，一片生机勃勃。

“清理一次，复种一次，我们也很头疼。”杨府山社区党委书记陈州月又气恼又无奈。她告诉记者，这处山坡地此前已经历过几轮清理，但屡禁不绝，“下一步还得想办法，让菜园子彻底消失。”

治理拉锯战何解？

记者在现场看到，山坡上散落着化肥桶、泡沫箱，翻耕整地已经损伤原有植被。社区工作人员介绍，私自开垦山体，直接侵占、破坏公共绿地，易引发水土流失；施肥浇灌带来的异味、滋生的蚊虫，也影响周边居民生活。难题更在于，开垦者大多是附近小区的老年人，处罚落地不易；整治过后，防反弹缺少长效办法。

紧邻主干道、本该草木葱茏的公共山坡，陷入“取缔—复种—再取缔—再复种”的治理拉锯战。本报将持续跟踪关注该治理难题后续进展。

来 源：温州晚报

原标题： 杨府山山坡非法菜园整治一周又反弹 拉锯难题如何破解

记者 赵小娴

本文转自：温州新闻网 66wz.com