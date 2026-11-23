乐清发布 2026-11-23 10:05:00

近日，浙江省经济和信息化厅公布2026年度省级服务型制造区域试点名单，乐清作为全省7个试点之一上榜，为温州唯一。

近日，浙江省经济和信息化厅公布2026年度省级服务型制造区域试点名单，乐清作为全省7个试点之一上榜，为温州唯一。

乐清企业串联成链。刘言勇 摄

近年来，乐清立足电气产业优势，加快推动产业从“低压元件集群”向“智能配用电装备集群”转型提升，大力培育研发设计、工业软件、检验检测、供应链管理等生产性服务业，积极拓展服务型制造新模式，推动产业价值链向高端延伸。

厚植电气产业根基

深耕服务型制造

乐清电气产业链覆盖输变电、工业控制电器、新能源及特殊用途电器等200多个系列、6000多个种类、25000多种型号，已形成“一小时”供货闭环，本地配套率超85%，从原材料到成套设备均可在本地配齐。集群内正泰、德力西等头部企业通过打造一体化解决方案、提供定制研发、全周期运维等增值服务，带动产业链协同升级；金卡智能依托工业互联网平台输出数字能源方案，深化产业融合；红光电气、安德利等专精特新小巨人企业、绿色工厂企业，推行“产品+方案+增值服务”新型模式，拓展个性化定制、系统集成等服务业态……形成“龙头引领、梯队跟进”的良好态势。

正泰仪表智能计量产品未来工厂。企业供图

安德利智能化生产车间。企业供图

乐清制造业根基扎实，服务型制造探索起步较早，已搭起全链条公共服务平台体系，布局温州市智能电气概念验证中心、数字能源联合创新概念验证中心、新能源汽车三电系统中试平台，打通研发设计、中试验证到成果落地的闭环；依托全国唯一的国家中低压电器工业设计研究院以及省级设计基地和28家专业服务机构，提供全链条设计支撑；借力国家低压电器产品质量检验检测中心（浙江），把检测、定标、认证拧成一体，助企业提质增效、合规出海。

试点建设将全面发力

数字赋能+模式创新

市经信局相关负责人介绍，入选试点后，乐清将打造以“智造赋能、链式协同、服务增值”为特色的服务型制造生态。一方面联动本地数字服务主体搭建电气产业数字赋能综合服务平台，整合各类科创载体，完善研发、转化、孵化服务供给；另一方面实施数智化赋能工程，持续推广“AI+设计”“AI+制造服务”，支撑省级智能电气产品主数据标准（CPMS）建设和企业数据管理国家贯标（DCMM）区域试点建设，提升企业数据的高效归集、治理、训练和应用能力。同时，创新服务模式，做强一站式工业设计服务，加快知识产权运营和数据知识产权建设，深化与高校院所跨界合作，打造乐清电气区域公共品牌。

来 源：乐清发布

原标题： 乐清入选2026年度省级服务型制造区域试点

本文转自：温州新闻网 66wz.com