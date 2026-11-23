央视新闻客户端 2026-11-23 10:05:48

报考国考的考生注意了，今起可打印准考证，打印时间为11月23日0:00至11月29日15:00。开考在即，这份提醒赶紧“码住”。

报考国考的考生注意了，今起可打印准考证，打印时间为11月23日0:00至11月29日15:00。开考在即，这份提醒赶紧“码住”。

28日起开考！这些细节确认好

2027国考公共科目笔试时间为：

2026年11月29日 9:00—11:00 行政职业能力测验

2026年11月29日 14:00—17:00 申论

8个非通用语职位外语水平测试，金融监管总局及其派出机构职位、中国证监会及其派出机构职位以及公安机关人民警察职位专业科目笔试时间为：

2026年11月28日 14:00—16:00

考试前遗失了身份证怎么办？

遗失本人有效居民身份证的报考人员，须及时到公安部门补办临时身份证。其他证件不能代替居民身份证。

如何查询笔试成绩？

2027年1月，报考人员可通过身份证号和准考证号在专题网站上查询自己的笔试成绩。

如何获得笔试成绩单？

本次考试不下发考试成绩单。报考人员确实需要的，可在2027年2月28日前向当地省级考试机构申请，由当地省级考试机构负责出具成绩证明。

今年国考有哪些新变化？

打击防范“公考围岗”

报名增加实名实人认证要求

为打击防范“公考围岗”等舞弊行为，维护招录公平，报考者须先在招考专题网站完成注册，通过电子社保卡等进行实名实人认证后，才能提交申请。

所谓“围岗”，是指有人人为制造报名人数很多的幻觉，继而吓退部分竞争对手，从源头上提升进入面试的概率。

考试入场时间要求调整

上年度规定，考试开始30分钟后不得入场；今年明确，考试开始15分钟后，考生一律禁止进入考场。考生需提前安排出行，为身份核验和入场留出充足时间。

招录规模有所调整

今年计划招录3.57万人，较上年度减少约2400人。招录继续向基层倾斜，2.69万个计划补充到县（区）级及以下直属机构；中央机关直属的市（地）级及以下机构主要招录应届高校毕业生，设置2.46万个计划。

特别提醒：今年《中央机关及其直属机构2027年度考试录用公务员公告》强调，对违规违纪考生将给予该科目考试成绩无效、全部考试科目成绩无效或限制报考等处理。对存在失职渎职和腐败行为的公职人员将严肃追究责任，依规依纪依法惩处。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 今起可打印准考证！2027国考考生注意了

本文转自：温州新闻网 66wz.com