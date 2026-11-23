新华社 2026-11-23 10:05:48

11月24日，一轮满月将现身夜空。这轮满月可不寻常，它是11月、12月以及明年1月，连续三次超级月亮的第一次，感兴趣的朋友不妨走到户外，欣赏、拍摄这轮冬日满月。

11月24日，一轮满月将现身夜空。这轮满月可不寻常，它是11月、12月以及明年1月，连续三次超级月亮的第一次，感兴趣的朋友不妨走到户外，欣赏、拍摄这轮冬日满月。值得一提的是，这轮超级月亮还藏着一个惊喜“彩蛋”。

满月在天文学上称作“望”，当月球与太阳黄经相差180度时便会出现，此时被太阳照亮的月面完全朝向地球。农历每月的十四、十五、十六甚至十七，都是满月可能出现的时段，其中农历十六出现的频次最高，十五次之，十七偏少，十四最为少见。

2024年11月16日，在北京市石景山区拍摄的超级月亮。新华社发（周博 摄）

月球沿椭圆形轨道绕地球公转，地月距离并非恒定。轨道上距离地球最近的位置叫近地点，最远的位置叫远地点。月球处在近地点时，地月距离为35万至36万千米；处在远地点时，地月距离大约40万千米。

中国天文学会会员、天文科普专家修立鹏介绍，这种距离变化直接反映在月球的视直径上：近地点满月，视直径要比远地点满月大约大了14％，这就是人们常说的超级月亮。不过仅凭肉眼单独观看很难看出差别，只有都拍下来放在一起比对，大小差异才会比较明显。

2024年10月17日，在广西壮族自治区南宁市拍摄的超级月亮。新华社发 （王晋 摄）

满月刚好精准落在近地点的情况十分罕见，按照国际较为宽松的标准，一般只要满月发生在近地点前后一天左右，就可以算作超级月亮。月球运行至近地点和满月的出现存在周期规律，每年通常会有3至4次超级月亮。其中，连续三个月出现超级月亮的情况并不常见，2014年、2016年、2025年均曾出现过难得的“三连超级月亮”。

修立鹏介绍，2026年全年共有3次超级月亮，分别出现在1月3日、11月24日、12月24日。尤为特别的是，11月、12月的两次超级月亮，与2027年首次超级月亮刚好连在一起，跨越两个自然年份，形成了十分罕见的跨年度“三连超级月亮”。

2026年1月3日，在北京市通州区拍摄的超级月亮。新华社发（赵利丽 摄）

超级月亮每次亮相，总能吸引不少人驻足观赏。不过，赏月不必非要等到最圆的那一刻。本月的这次超级月亮最圆时刻出现在24日22时53分，从月亮升起开始，就适合观赏。修立鹏介绍，日落后不久，满月缓缓升出地平线，圆润皎洁，宛如一面银盘。喜欢赏月的公众不妨走到户外，静心感受这份冬日月色。

本月的这次超级月亮还藏着一个惊喜“彩蛋”：超级月亮会运行至金牛座，遮掩昴星团，也就是很多人熟悉的“七姐妹星团”，它也是北半球最著名的深空天体之一。

2025年8月16日，在黑龙江省哈尔滨市呼兰河口湿地公园拍摄的月球斜穿昴星团。新华社发（李鑫 摄）

修立鹏提醒，满月的光亮很强，会盖过昴星团大部分成员星的光芒，肉眼大概只能看到满月旁一小团朦胧的亮斑。如果想看得更清楚，建议借助小型天文望远镜。

来 源：新华社

原标题： 三连超级月亮，要来了

本文转自：温州新闻网 66wz.com