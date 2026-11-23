潮新闻 2026-11-23 10:12:01

乡土文化是文明的根脉。从千年古驿走来的善亭文化，如何滋养新时代文明实践？平阳做了一系列有益的探索。

坡南茶亭，和平阳县同龄。1700多年前，立于浙闽古驿道旁，供行人休憩、解渴，从此结下千年善缘。

这份善意延续至今，从坡南茶亭、北山茶亭到善粥阁，民间自发的善举温暖一年365天；这份善意联网成片，以22座善亭为地标，精准搭建15分钟便民公益服务圈；这份善意成为基层治理的柔性纽带，善亭善治，将来自街巷的声音带上议事平台。

乡土文化是文明的根脉。从千年古驿走来的善亭文化，如何滋养新时代文明实践？平阳做了一系列有益的探索。

善亭为善

温州向南经瑞安、平阳，出分水关入福建霞浦至福州，是浙闽之间最早的通道。“星垣连北斗，驿路达南闽”的坡南街处于必经之地，繁华时每天上万人经过。南宋许景衡《迎坡阁记》描述“路接于七闽而极于交广”，百货在这里交汇。

在温州有记载的善亭里，坡南茶亭是历史最为悠久的善亭之一。坡南茶亭始建于‌西晋年间‌，每逢暑夏，善事者在此泡制‌伏茶‌供行人解渴，故名“茶亭”。亭前盖有雨棚供行人避雨纳凉，设有排石座位供休憩。

人多、路远、天热，喝茶成了刚需，于是施茶成了承接民间善意的载体。在平阳的古道旁，“五里一短亭，十里一长亭”的善亭犹如星光，点亮历史长河。

水头镇埠头亭。受访者供图

腾蛟镇的北山茶亭，始建于明代。北山路是一条南北商道，热心村民常在北山茶亭免费提供茶水。水头镇的埠头亭，建于清代，坐落在客货运码头，可容百人休憩，县令何子祥亲题“悦来”迎八方来客。

延续是最好的传承，让好的传统焕发新的生命力。古时的施茶，多是零散的，谁家有心谁家烧。如今，平阳的善亭早已成为有序、常态的爱心驿站，守护着最初的善意。

善粥阁。受访者供图

昆阳镇的善粥阁、水头镇的仁德驿站、闹村乡的雾乡茶亭等颇具代表性。善粥阁，一支银龄义工队接力在这里守了17年，如今队员平均年龄近70岁，累计服务群众超过100万人次。从单一施粥到早餐、中餐、伏茶，一年365天从不间断。仁德驿站不仅每日施粥，传统节日还送汤圆、腊八粥、月饼，让群众感受节日氛围。

茶亭的运营，靠的不仅爱心，还要人力、资金等要素的支撑。常态化的背后，是平阳多元主体共建共管模式的探索。好人领衔带动、村社牵头管护、企业资金赞助，保障了善亭的常态长效运行。比如万全镇的善亭多由村社统筹，善粥阁由本地企业乔治白出资相助。

善意成网

一粥一茶，并非善意的全部。如何让善亭文化从“民间草根慈善”升维为“城市道德建设的系统实践”？让凡人微光成为全城联动的善举？

那就让善意结成网，连成片。

平阳立足善亭文化便民、惠民、育人的核心内涵，持续推动提质拓面，构建起了日常普惠、节庆暖心、专项帮扶、四季服务的立体化、全场景公益服务体系，让善意覆盖全时段、惠及全人群。

破题的思路，主要有三步：先把散在各处的善亭找出来，分门别类培育；再给每类点位配上合适的管护主体，谁家的孩子谁家抱；最后让善意者变成“被表彰的对象”，建立起“善有善报”的正向反馈机制。

渐渐地，善亭管的事越来越多。按功能，分为慈善服务、治理赋能、文化浸润等类型。

鳌江镇江滨社区的亭子公益服务多样化，社区引导居民在亭内开展志愿服务，固定每周二为便民服务日，免费量血压血糖、公益理发等。仁德驿站把服务拓展到了助学、敬老等公益项目，日均服务300余人。

万全镇万都村的榕德亭走的是另一条路。亭廊顶部绘着二十四孝故事，长廊两侧镌刻《弟子规》。16年间，这里办过传统文化讲堂、民间道德模范评选、文明宣讲等800余场文明实践活动。

万全镇榕德亭。受访者供图

渐渐地，管事的人越来越多。“浙江好人”张彩梨、“温州好人”吴贵龙等，他们把好人工作室带进善亭，持续放大道德典型的“灯塔效应”。身边的好人变成了“带队伍的人”。

鳌江镇榕下怡翁亭的“妈妈课堂”，原本提供科学育儿技巧、女性健康科普、情绪减压疏导等公益服务，让妈妈们走出封闭的生活圈。在课堂的滋养下，妈妈们自发组建互助小队，积极投身社区文明劝导、邻里帮扶、政策宣传等志愿服务，完成了从“被温暖”到“温暖他人”的暖心反哺。

以一个个善亭为节点，平阳搭建起15分钟便民公益服务圈。群众在休憩、受助、参与公益的过程中，潜移默化地接受传统文化熏陶，让崇德向善、乐善好施成为了思想自觉和行动自觉。

善亭善治

基层治理，是善亭文化的更深层次探索。

善亭善治。古时善亭便有缓和矛盾、凝聚人心，维系乡土秩序的功能。作为“说理的地方”，善亭有两大优势：一是开放无门槛，来往行人、客商、士子在此休憩交流，是信息中转站；二是善亭以乡邻的善行维系，用道德感召，是传统“以德化民”的自治实践。

平阳更进一步，将善亭的德治功能品牌化、IP化。

平阳榕树多，村民原本就爱在榕树下拉家常。当地索性把这些榕树下的凉亭、长廊改造成议事的地方，打造“榕议事”德治品牌，慢慢培育出“善亭议事”模式。所谓善亭议事，就是把村里的事搬到亭子里商量。

榕树下的爱心茶亭。平阳县精神文明建设指导中心供图

榕德亭所在的万都村，村民们早已习惯有事就来亭子里聊一聊，小到一间房屋排水，大到全村场地规划，凡涉及村民切身利益的事务，都可以共同商议。没有会议室的拘谨，氛围轻松，很多矛盾聊着聊着就化解了，很多难题议着议着就有了答案。榕德亭早已成为村民心中的暖心议事厅。

鳌江镇的亭子管得更常态。在江滨社区，江边绿化带里的户外亭，形成了常态化议事平台——“文明里·榕议事”，爱心卡怎么用、充电桩的雨棚要不要装、路灯坏了怎么修等等，都可以在这里找到解决办法。“居民提议、亭里商议、社区落实、结果反馈”闭环处置，今年以来已办结民生小事47件，群众满意率96%。

善亭议事。受访者供图

挖掘、继承、创新优秀传统善亭文化,涵养了社会正气、凝聚了发展合力。平阳的实践，将看得见、摸得着的善亭化为政府联系群众的有形纽带，让“德治”走到群众身边，让文明走进了群众心里。

来 源：潮新闻

原标题： 平阳，从千年古驿走来的三重善意

记者 甘凌峰 项锐 通讯员 陈昇博

本文转自：温州新闻网 66wz.com