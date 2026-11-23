人民日报 2026-11-23 10:15:29

城市之中，一块块“边角地”看似寻常，却是观察治理的生动样本。

深悟“城市不仅要有高度，更要有温度”，以问题意识找准切口，以绣花功夫精雕细琢，以压实责任守住底线

城市之中，一块块“边角地”看似寻常，却是观察治理的生动样本。

广东深圳，黄木岗地铁站的负一层大厅，羽毛球击球声此起彼伏，曾经的闲置空间成了下班即达的运动场。

陕西西安新城区，红会映巷的口袋公园，唐诗景观与市井烟火相映成趣，曾经的垃圾压缩站变身居民遛弯闲聊的好去处。

四川成都成华区，依托社区保障资金，荒废空地被改成“电子花田”，附近居民连连称好。

“金角银边”的变化，指向城市建设与管理的必答题：怎样盘活看似闲置的资源，于细微处优化治理、增进民生福祉？

随着我国城市发展从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段，精耕细作的治理方式必然替代“摊大饼”的开发模式，这是发展逻辑的深刻转换，治理方式方法也须与时俱进。地铁站拐角、老厂房后院……建设现代化人民城市，这些曾经被忽略的“边角地”，恰恰是检验治理功力的考场。

盘活沉睡资源考验洞察力，治理者需要有一双善于发现问题的慧眼。

城市中不少“边角地”长期闲置荒废，症结不在其体量小、位置偏，而在于常因“不起眼”陷入治理盲区。

不妨看看北京超大型居住区“回天地区”的蝶变。正是从倾听居民诉求起步，一条条真实诉求列入问题清单，一件件盯着办实、办到位，昔日“睡城”“堵城”才变为今日的宜居活力城区。城市治理要致广大而尽精微，首先就应将问题意识“置顶”，主动到群众家门口找短板。

“边角地”资源有限，既要开发利用，还要保障长效可持续，必须下足绣花功夫，强化执行力。

广东深圳沿通勤动线做空间加法，已利用“边角地”开发运动场地约2000块，积少成多、汇聚可观增量；西安国营第一钟表机械厂旧址改造为时光文化公园，保留八成以上工业风貌，年均接待市民超百万人次。两地均没搞大拆大建，坚持轻投入、重运营。实践表明，绣花功夫的要义，在于精准施策、因地制宜，缺什么补什么；也在于着眼可持续，靠长效运营和制度建设托底。

“边角地”看上去不起眼，却关乎政府的公信力，必须强化监督，这也是持续推动全面从严治党向基层延伸的题中应有之义。

闲置用地长期无人问津，民生资金被挤占挪用，根源多在责任虚化、监管缺位。成都“电子花田”的建成，靠的正是监督护航：面对单笔金额小、覆盖范围广、落地场景散的社区保障资金，成华区纪委监委创新开展街道交叉检查，将2021年以来全区相关资金使用情况纳入重点监督范围，排查问题隐患、督促立行立改，让每一分钱都花在明处。

放眼全国，监督的触角正不断向基层末梢延伸。比如，基层小微权力“监督一点通”平台在各地推广开来，资金发了没有、项目办得如何，群众动动手指便一目了然。善用监督凝聚治理合力，助老百姓在更美好的城市空间诗意栖居。

城市为人而建、因人而兴。今年印发的《城市更新“十五五”规划》提出：“充分利用存量闲置房屋和低效用地，优先补齐民生领域公共服务设施短板。”

“边角地”里，藏着城市宜居度、群众获得感。深悟“城市不仅要有高度，更要有温度”，以问题意识找准切口，以绣花功夫精雕细琢，以压实责任守住底线，方寸之间自有乾坤，“边角地”亦是“幸福地”。

作者：韩忠楠

原标题：让“边角地”成为“幸福地”（人民时评）

本文转自：温州新闻网 66wz.com