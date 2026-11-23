温州日报 2026-11-23 10:16:35

温州网讯 28年前，文成农民赵东远开始搞苗木种植，是因为它门槛低、比种地强。如今，他当上浙江天湖旅游股份有限公司董事长，主打造型苗木和农旅开发，才发现这行的难。

难就难在不好糊弄。必须要把自己像铁锹一样扎进土里，踏踏实实，日复一日。否则即使是外行人，只要到苗圃里走一走，也能看出个大概。如果树枝长短不一、草坪稀稀拉拉，说明日常缺少修剪打理，很可能是工人工资没发到位，或是企业经营出了问题。“一天不剪自己知道，一个月不剪大家都知道。”这道理赵东远懂。

他在文成县百丈漈镇的天湖苗木共富基地有3200亩，比5个杭州东站总用地面积加起来还大，是浙江省内规模最大的造型苗木种植基地，有近20万株苗木。基地常年驻有120多位植物造型师傅。他们全年无休，把苗木打理得干干净净、整整齐齐，一株株都像刚理完发的小伙子，透着一股子精气神。种植、施肥、松土、除草、除虫、编织、修剪……每个环节都需要人手，因此在赵东远心里，工资发放必须按时足额，绝对不能拖欠。

伙计再勤快，赵东远也不习惯当甩手掌柜。只要不出差，他就喜欢到基地里转转。看到没插好的指示牌，他会立马上去拔出来，用力重新扎进地里，再用鞋尖狠狠往牌子根部的泥土踩上几脚，把土夯实，一套动作就看出一位熟练老农的本色。

倒不是说只有行业特性逼着赵东远得踏实诚信。其实，很多承诺都是他自己主动给出去的。

18年前，他流转土地、扩建天顶湖生态农庄的时候，答应过周边村子和村民：“只要我这里有活干，岗位优先留给咱们本地村民。”

他在基地的铁皮石斛共富工坊里留出一大片空间，支持本地残疾青年余敏夫妇开办多肉种植园。夫妻俩既帮基地管理铁皮石斛，又经营自己的多肉生意，两份收入一年加起来二三十万元，比当初在外打工时多了近三分之一。

本地女青年朱海华在农庄餐饮部找到了工作，不仅收入比以前翻番，工作环境尤其让她满意：“以前来农庄玩要花钱买门票，现在不仅免费，老板还要给我钱。”

现在，赵东远公司有稳定的就业岗位近400个，九成以上的用工是本地农民，人均年收入6万元左右。依托共富工坊和公益培训班，他带动全县上千人投身花木产业，助力山区培育出一个年产值超亿元的特色产业。

他们获得的，不只是一份工作，更是一条职业上升通道。

这些年下来，基地里一半多的本地农民，已经熟练掌握造型苗木基础养护技术，其中两成还成为掌握高级技术的“老师傅”，更有人从月薪3000元的普通工人成长为月入2万元的“土专家”。年过六旬的员工里，也不乏基地技术骨干。

这些“功夫”让天顶湖生态农庄被评为全国五星级休闲农业示范园区、国家3A级旅游景区，天湖苗木共富基地成为第十五届中国国际园林博览会文旅融合（文成）分会场主览点，年均接待游客91万人次，年营业额突破1亿元。赵东远也收获全国乡村振兴人物、浙江省劳动模范、浙江好人、“千万工程”耕耘者等荣誉。

对这些，他讲不出太多故事。就是种树，也没动别的心思。形势不好就攥紧一点，看到机会就把基地扩大一些、拉周边农户一把，这一晃二十几年就过去了。

记者手记：最宽的“护村河”

如果把城市产业的核心竞争力比作“护城河”，那么从赵东远20年主攻造型苗木和农旅开发来看，时间很可能就是乡村产业最宽的“护村河”。

依托土地进行的种养，仍然是当前农村最主要、最容易获得的产业资源。因此，万物生长的自然法则决定了，以种养为根基培育乡村产业，就必须有耐心，和时间做朋友。而盲目追求脱离种养、快进快出的产业，一旦失败，很可能给脆弱的乡村产业生态带来更大打击。相较于“9块9”式的金融产业思维，可能“9年9”式的长期主义对乡村产业发展更具有普遍意义。不要指望一口气吃成胖子，重要的是先保证不跌倒。

最快的办法就是慢慢来。但依托种养深耕乡村产业，并不是说只需简单开展重复机械的劳动经营。不是任何时间积累都有意义——懒驴拉磨，再积跬步也无法至千里。正如赵东远数十年间从普通苗木到造型苗木、餐饮住宿、景区观光的产业链条延伸，围绕种养主业稳扎稳打，抓住机会进行产业升级，才是挖掘乡村“护村河”潜力、保障产业行稳致远的有效途径。

来 源：温州日报

原标题： 把树种好，让大家都有活干有钱赚

记者 张睿

本文转自：温州新闻网 66wz.com