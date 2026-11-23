人民日报 2026-11-23 10:16:49

睡前刷手机，随手点赞一条婚恋视频，后续恋爱甜宠、相亲避雷、彩礼纠纷等信息流接踵而至。

睡前刷手机，随手点赞一条婚恋视频，后续恋爱甜宠、相亲避雷、彩礼纠纷等信息流接踵而至。或抬高浪漫预期，或制造婚姻恐惧，这些推流并非婚恋的全貌，却在人们不知不觉中编织出“信息茧房”。年轻人衡量亲密关系的标尺，就这样被算法悄悄偏移。

北京师范大学《网络社会与青年婚恋观调查报告（2026）》显示，76.6%的青年表示婚恋观受到社交媒体影响。婚恋领域不是孤例，我们的情绪、认知，正在经历“算法时间”的冲刷。此前“字节时间”话题引发热议，本质也是对“算法时间”的叩问：互联网赛道转向用户时长争夺后，注意力经济该通往何方，超级平台的责任与边界在哪里？

不同平台争夺注意力的方式各有不同。短剧平台用高密度、强反转的内容，抢占用户时间；社交平台让交流、话题、“吃瓜”填满日常；电商平台把种草、比价、直播融为一体，将用户停留转化为消费行为……路径各不相同，但底层逻辑相通：谁能留住目光，谁就能拿到流量、收益与话语权。

平台带来的创新创造价值实实在在。田间农人、手艺人借短视频打开销路；小众科普、非遗展示收获千万流量；“duanju”成为一个专指微短剧的英文单词，展现中国文化国际影响力……流量为文化传播、就业增收、知识普惠打开更大通道，是我国数字竞争力的重要组成部分。

但硬币也有另一面。有的孩子习惯了刷短视频，沉不下心读长文、做演算；有的成年人下班之后，在无限划动屏幕中透支夜晚休息时间。这不是简单的“自制力不足”，而是无限下拉的产品设计、偏好投喂的算法机制产生的负外部性，这也是很多国家通过立法或监管措施推进算法治理、防范未成年人沉迷的原因。

注意力流向哪里，消费、资本、认知影响力就会涌向哪里。小小屏幕里，装着公众认知、社会共识、发展治理的大命题。平台已具有数字基础设施的属性，须读懂注意力的公共分量。

当我们把时间留给深度阅读、专业实践、实验研发，一份份专注就会结晶成宝贵的人力资本，托举技术突破、产业升级；如果大量注意力被碎片化、强刺激内容持续挤占，深度思考空间被压缩，创新创造的根基便会承压。如何优化算法机制，让海量的注意力红利既能转化为商业收益，更能转化为助力中国式现代化的发展红利，是平台责任的题中应有之义。

强调责任，是为了培育良性的注意力市场。争取用户时长不该是压倒一切的绩效指标，为公众创造真实价值才是根本。中央财经委员会第九次会议明确，“从构筑国家竞争新优势的战略高度出发，坚持发展和规范并重，把握平台经济发展规律，建立健全平台经济治理体系”。这意味着，算法导向需要校准，内容创作需要守住本心，用户也需主动管理屏幕时间。多方同向发力，才能撑起健康的数字生态。

中国互联网已走在世界前列，需要的不只是体量够大的平台，更是把公共责任做进产品里、融入经营中的平台。当算法懂得守护人的思考、成长与发展，中国平台企业定能在商业成功与时代进步、民生改善的同频共振中，迸发持久生命力。

（摘编自“人民锐评”微信公众号）

作者：常言道

原标题：读懂注意力的公共分量（人民锐评）

本文转自：温州新闻网 66wz.com