人民日报 2026-11-23 10:17:59

对话人：

李 拯 本报评论员

何虎生 中国人民大学马克思主义学院教授

李拯：习近平总书记指出：“党的建设事关党的前途命运、党和国家事业兴衰成败。”党的二十届五中全会吹响了持之以恒推进全面从严治党的时代号角，这对于保障经济社会高质量发展有何重大意义？

何虎生：今年是中国工农红军长征胜利90周年，不妨从长征说起。行军前，连队政治指导员检查草鞋和武器；行军时，支委会、党小组会就在途中召开。长征淬炼出坚不可摧的钢铁队伍，为最终取得革命胜利奠定了组织基础。

长征的启示在今天仍然振聋发聩。有人担心反腐败影响经济发展，事实恰恰相反，全面从严治党正是高质量发展的坚强保障。严查违规插手项目、利益输送等腐败行为，才能以清爽政治生态涵养良好营商环境，让企业凭实力公平竞争。此外，纠治形式主义、官僚主义，基层干部才有更多精力解决实际问题；做实政治监督，及时纠正执行偏差，党中央重大决策部署才能一贯到底。实践证明，管党治党越有力，发展环境越清朗，高质量发展的底气就越足。

李拯：全面从严治党非但没有挫伤干部的积极性，反而更好激发了干部干事创业的积极性。管理严起来，规矩明起来，能够更好激励干部担当作为。

何虎生：先看一个实例。湖北省纪委监委曾通报一个容错免责案例，某地12户居民的老房子因历史原因难以落实征迁补偿，当地召集有关部门商议，研究制定单独补偿方案，并向区纪委监委提出风险报备申请。经审核，当地纪委监委同意报备、予以容错，同时要求防止执行走样。

这个例子生动说明，全面从严治党坚持严管与厚爱相结合，为担当者担当、为干事者撑腰。过去，政策边界模糊、责任界定不清，一些干部存在不作为或乱作为问题。如今，纪律规矩立在明处，程序和责任一目了然，看似是约束干部的“紧箍咒”，实则是保护干事者的“护身符”，让广大党员干部卸下思想包袱和后顾之忧，把全部心思用在把事办成、办好上。

李拯：由此可见，全面从严治党展现出我们党保持自身先进性和纯洁性的坚定决心，有力证明跳出历史周期率的第二个答案的有效性。

何虎生：八项规定正是观察党的形象的一个窗口。新时代以来，我们党从制定和执行中央八项规定破题，持之以恒全面从严治党。2025年国家统计局调查显示，95.5%的受访群众对中央八项规定精神贯彻落实成效表示肯定。从西柏坡的“六条规定”到新时代的“金色名片”，从“进京赶考”的“两个务必”到新征程上的“三个务必”，我们党从抓作风入手推进全面从严治党，展现出坚定自信、坚强有力的马克思主义政党形象。

严纪律，才能正风气、展形象、聚人心。中国共产党的形象在不断夺取事业胜利中塑造，在锲而不舍坚持自我净化、刮骨疗毒中保持。归根结底，一个政党只有通过从严从实的自身建设，才能永葆先进性和纯洁性，以良好形象凝心聚力。

李拯：全面从严治党永远在路上，更加有力遏制腐败增量、更加有效清除腐败存量，依然任重道远。新征程上，如何推动全面从严治党赢得新的胜利？

何虎生：以小见大。前不久，四川广安市广安区纪委监委督促搭建农资采购发放智慧监督平台，覆盖298个村（社区），实现全程全链动态监管监测。查处个案、形成震慑是“当下改”，通过数字技术赋能机制完善则是“长久立”。大数据、人工智能等数字技术进一步拓展监督覆盖面、提升问题发现能力，持续增强管党治党效能。

新时代以来，党内法规制度体系更为完善，制度权威性和执行力切实增强，为纵深推进全面从严治党创造更为有利条件。把党的二十届五中全会的决策部署落到实处，保持战略定力，坚持严的基调不动摇，不断健全全面从严治党体系，就能把反腐败斗争进行到底，持续铲除腐败滋生的土壤和条件。

李拯：我们党在解决自身问题中不断强大，充满活力、风华正茂。新征程是新的长征。一个敢于刀刃向内的党，能够战胜任何外部挑战；一个能够自我纠错的党，能够顺应形势变化而永葆青春活力。坚持全面从严治党，把反腐败斗争进行到底，归根结底是为了确保我们党始终不变质、不变色、不变味，始终保持同人民群众的血肉联系，赢得民心拥护、赢得群众支持。矢志向前，我们将以全面从严治党的新成效，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业保驾护航。

原标题：以全面从严治党护航新的长征（连线评论员）

本文转自：温州新闻网 66wz.com