人民日报 2026-11-23 10:18:54

初到新疆阿克苏，一抬头，看到一幅奇妙的画面。柳树垂着柔条，银杏洒下碎金，悬铃木撑起浓荫，形态各异的树木凑在一块，相互辉映。

见惯了一街一树的栽种方式，对此不禁觉得新奇。转念一想，在新疆看到这般图景，多么理所应当。汉族、维吾尔族、哈萨克族、回族等多民族聚居，大家同气连枝、相亲相爱，生活于同一天空下。这何尝不是一种生动映照？花叶各有烂漫，根系却同扎一方厚土，风过时枝叶相触，雨来时根须互牵，连落在地上的影子都叠为一体。

今年7月，民族团结进步促进法施行，规定“促进各民族全方位互嵌和广泛交往交流交融”。笔者行走在阿克苏的街头巷尾，在一个个具体的人物中、一段段鲜活的故事里，对此有了更深体会。

走进新疆理工学院，遇到了一名为“大美新疆”跨越数千公里来求学的辽宁姑娘。她跟着室友学维吾尔语，也把大家的口音都带出了东北腔。你学一点我的方言、我带一点你的口音，一室朝夕中，中华民族共同体意识浸润人心、落地生根。

回想起之前火出圈的对话。“喝酒不开车，开车不喝酒”，是“车肚子里我在的时候，我肚子里酒不在”；夸别人聪明机灵，是“阿达西，你的脑瓜子天山雪水一样透亮的呢”……这些起初听不懂、再想想又听得懂的表达默契，何尝不是中华民族多元一体格局的生动注脚。从长白山下柔绵婉转的“阿妈妮”，到草原深处热情奔放的“坐下叼拉叼拉”，正是千差万别的乡音，共同织就了中华文化斑斓多彩的壮阔图景。

来到阿克苏市电子商务产业园，遇到一名在此地工作生活十余载的浙江企业家。被问到为何扎根于此时，他没有讲宏图大志，只是反复念叨两个字——快乐。和各民族朋友把酒言欢很快乐，将鲜甜水果卖到家乡很快乐，遇到困难被当地农户联手帮助很快乐，“这里已经成为我的第二故乡”。一句简单的“快乐”，将“中华民族一家亲”体现得淋漓尽致。

千里万里，山海情深。今天，21个省市对口援疆，不只是项目与资金的援助，更是全方位的深度交流。“医疗大巴扎”巡回义诊，为偏远地区送医送药送技术；“石榴红·巾帼工坊”建设数百个靓发屋、烘焙坊等，带动当地5000余名妇女创业就业；浙江“千万工程”经验从东海之滨来到天山南麓，众多乡村振兴示范村拔节生长……援建者收获真切的归属感，当地群众收获踏实的获得感，心心相近的双向奔赴里，“一家人”越凑越亲。

联结不是单向输送，而是相互成就。向西开放的新疆，为广大内陆地区打开新的发展空间。中欧班列（义新欧）载着义乌商品从新疆口岸呼啸而出，运输周期大幅缩短；湖南溆浦县在霍尔果斯布局前置仓，农特产品、工业设备实现当日报关出境……发展的纽带把各地紧紧系在一起，各族群众在共同富裕之路上并肩向前。

在天山托木尔大峡谷，还遇到了一群长期驻守边疆的民警。他们把青春安在了戈壁深处。汽车陷进泥地，游客不敢用力扒泥，他们二话不说，跳进泥水里搬石推车；山洪来袭，他们逆行转移群众，“如果再来一次，还是会毫不犹豫冲过去”。为何而勇敢，因何而坚守？只因脚下站的是共同家园，守护的是手足同胞。警卫室留言墙上，贴满了天南海北的游客留下的便利贴，字迹不同，心意却相通：在这儿，没有外人，尽是可信赖的亲人、自家人。

一棵树，无法挡住漫天风沙；一条细流，难以滋养无垠荒漠。手牵手、肩并肩，像石榴籽一样紧紧抱在一起，我们的日子定会像阿克苏的冰糖心苹果一样，越来越红火、越过越甘甜。

作者：常 晋

原标题：风过枝叶总相牵（金台随笔）

本文转自：温州新闻网 66wz.com