经济参考报 2026-11-23 10:53:17

11月20日，财政部发布最新财政收支运行情况。1至10月，全国一般公共预算收入平稳增长，税收对收入增长的支撑作用进一步增强。同时，财政支出也保持必要强度，投资于人相关支出增长较快，重点领域支出继续得到有力保障。

11月20日，财政部发布最新财政收支运行情况。1至10月，全国一般公共预算收入平稳增长，税收对收入增长的支撑作用进一步增强。同时，财政支出也保持必要强度，投资于人相关支出增长较快，重点领域支出继续得到有力保障。

具体来看，1至10月，全国一般公共预算收入19.57万亿元，同比增长4.9%。其中，全国税收收入16.26万亿元，增长6%。分区域看，东部、中部、西部、东北地区收入分别增长3%、1%、4.3%、2.4%，多数地区收入保持增长。

北京国家会计学院副院长李旭红分析称，1至10月，税收收入增速高于收入整体水平，非税收入则转为下降0.2%。这样的“一升一降”，表明财政收入增长更加依靠与经济发展相联系的税收收入，收入质量和税费结构持续改善，为财政可持续性提供了更坚实的支撑。

分税种看，今年以来，主体税种普遍回暖。具体来看，国内增值税增长5.3%，主要是工业和服务业持续增长、PPI上行等带动；进口货物增值税、消费税增长13.2%，主要是外贸进口较快增长；企业所得税增长5.9%，主要是企业利润较快增长；个人所得税增长22.9%，其中10月份增长89.6%，主要是加强离岸信托个人所得税征管等因素带动。

另外，证券交易印花税增长54.1%，直观反映出资本市场交投活跃态势；出口货物退增值税、消费税1.96万亿元，同比多退1442亿元，外贸对税收的支撑作用进一步增强。

支出方面，1至10月，全国一般公共预算支出22.8万亿元，同比增长1%。分中央和地方看，中央本级支出增长5.4%，地方支出增长0.2%，反映出中央财政主动加力、承担更多支出责任、减轻地方支出压力的政策取向。

“全国主要支出领域中，支出结构持续优化，‘投资于人’的取向更加鲜明。”李旭红表示，社会保障和就业、卫生健康支出分别增长4.8%和7.8%，育儿补贴发放等民生举措落地见效。同时，住房保障、教育、科学技术等领域支出也得到较好保障，支出分别增长2.9%、1.4%、0.5%。

“1至10月财政运行呈现‘税收提质、民生优先、中央加力’的特征，与宏观经济回升向好的态势相互印证。”李旭红表示，后续需继续实施更加积极的财政政策，巩固经济回升向好的基础，同时加快推进地方税体系建设，在稳增长、惠民生与防风险之间实现更好平衡，为财政中长期可持续性筑牢根基。

来 源：经济参考报

原标题： 前10月财政收入平稳增长 投资于人支出增长较快

记者 韦夏怡

本文转自：温州新闻网 66wz.com