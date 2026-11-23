人民日报 2026-11-23 10:53:17

扩大有效投资，资金从哪儿来？一度困扰许多重大项目的资本金短缺难题，正在得到有力破解。截至10月底，2026年8000亿元新型政策性金融工具全部完成投放，支持了一批重点领域项目建设，有力服务扩大有效投资。

扩大有效投资，资金从哪儿来？一度困扰许多重大项目的资本金短缺难题，正在得到有力破解。截至10月底，2026年8000亿元新型政策性金融工具全部完成投放，支持了一批重点领域项目建设，有力服务扩大有效投资。

眼下，从人工智能、数字经济、低空经济，到绿色低碳、生物医药、消费领域，一笔笔资金精准落地，正有力推动实物工作量加速转化。

加速投向新动能，激活民企活力

“就在这里，草原的风点亮了算力的电。”世纪互联集团内蒙古基地总经理刘沅昆站在位于乌兰察布察哈尔高新技术开发区的机房楼前介绍，公司的两期零碳智算中心已大部分投运——风机发出的电直接专线送入这里，驱动服务器，通过直达京津冀的光缆，转化为大家指尖的算力。这一过程中，风电光伏发多少、存多少、送到机房多少，全部智能调度，实现高比例的绿电消纳。

这一整套闭环的零碳体系，是乌兰察布独有的源网荷储模式。作为国家“东数西算”八大核心节点之一，乌兰察布依托区位优势、冷凉气候、绿电富集的“天时地利”，成为京津冀高实时算力需求的最佳拍档。今年，国开新型政策性金融工具为绿色算力的奔涌更添一把力。

“国开新型政策性金融工具的投放，为三期项目建设开了加速器。”对比前两期项目建设，刘沅昆觉得加速度很明显，被下游算力订单追着跑，近几个月来项目一直在三班倒、抢工期，资金及时到位，如期交付有了底气。

一边是迅猛增长的算力需求，一边是投资大、回报周期长的算力基础设施建设，怎样弥合供需的速度差？“资金不断档，才能为算力接上力。”刘沅昆说，此次新工具10天内完成审批投放，为项目注入关键的资本金，工程款、采购设备等大笔支出有了稳定来源，优惠的利率还为公司减少了可观的财务成本。

“项目资本金不到位，银行贷款就很难跟进。”国开行内蒙古分行客户经理郝春宇说，世纪互联三期项目整体融资需求超过24亿元，新型政策性金融工具的投放能够为更多银行贷款到位创造条件，内蒙古分行也针对项目特点制定了投贷联动的融资方案，将提供配套中长期贷款支持，确保项目建设资金稳定充足。

世纪互联、秦淮数据、优刻得……从去年开始，泡在这些算力项目的会谈室、施工现场成了郝春宇的工作日常，他目睹并参与了乌兰察布这片“草原云谷”向“智算热土”的转变，“分行支持的算力项目一下增长了十几个，资金投向正从传统能源矿产项目更多地向算力、人工智能领域倾斜。”

如何从众多算力项目中筛选出既符合国家战略需求又具备市场竞争力的佼佼者？

“原本以为获得新工具支持门槛很高，民企不占优势。”刘沅昆坦言，当国开行找上门来为企业匹配这一新工具时有些惊喜，没想到工作人员已经进行了充分尽调，摸清了企业算电协同的技术优势。

“算力项目筛选有两条基本原则，一要符合国家绿色算力产业发展、新质生产力发展的战略方向，二是向资金需求更为紧迫的民营企业倾斜。”郝春宇说，建设高质量项目才能让智算热土也成为智算高地，为国家“东数西算”工程的高效运行夯实基础。

从两个比例能看出投放结构的持续优化。截至今年10月底，国开新型政策性金融工具已完成3650亿元投放任务，全部用于补充项目资本金，其中，向人工智能、数字经济、绿色低碳等高质量发展领域项目投放1790.1亿元，占比49%；向民间投资和民间资本参与项目投放1279.9亿元，占比35.1%。国开行有关负责人表示，下一步将扎实做好投后管理工作，积极提供项目配套贷款支持，推动项目尽快形成更多实物工作量。

做耐心资本，让长周期技术研发吃下“定心丸”

“这条血管用来为主动脉夹层、主动脉弓部动脉瘤患者重建脑部供血通道。”在山东滨州高新区愉悦集团生命科技馆内，公司研发工程师刘玉杰指着由微米级纱线精密织造的样品介绍，它承载着国产大血管耗材进口替代的期盼。

我国心血管病患者基数庞大，主动脉夹层等急重症手术难度高，对材质与工艺要求严苛。长期以来，高端人工血管主要依靠进口，采购成本高、供货周期长，加重了患者负担。打破这一“卡脖子”困境，成为国产医疗器械攻关的重要方向。

转机始于一次特殊的“命题作文”。2020年，山东医药大学附属医院的医生提出一个“织血管”构想，希望研发国产人工血管。愉悦集团随即联合子公司纺科院启动编织型大口径人工血管项目攻关。人工血管横跨纺织、材料、生物与临床医学，团队自主研制织造检测装置，反复优化编织结构与生物涂层。把进口样品的工艺参数一步步转化为自主可控的技术标准，让国产人工血管加快走向临床。

高端医疗器械创新，离不开长期稳定的资金支撑。从材料试验、动物实验到中试产线建设、大规模临床试验，每一步都需要持续大额投入，而传统商业信贷期限偏短、成本偏高，难以匹配医疗器械项目长周期研发节奏。

基于长期深入合作，进出口银行山东省分行了解到愉悦集团计划实施人工血管国产化攻关项目后，随即成立专班，多次赴现场指导企业申报新型政策性金融工

具重点项目库、解答企业疑难问题，为企业量身定制专项金融服务方案：运用新型政策性金融工具提供融资4670万元用于补充项目资本金；期限7年，与项目“研发—中试—临床—上市”长周期节奏精准匹配；享受优惠贷款利率，减轻企业资金成本压力。

“医疗器械创新，既要啃技术硬骨头，也要跨过资金这道坎，政策性金融工具让我们吃下了‘定心丸’。”项目总工程师李付杰说。

让企业感受更深的，是政策性金融的落地速度。该项目被纳入进出口银行山东省分行新型政策性金融工具绿色审批通道，从资料筹备、项目尽调、评审上会到资金全额到账，全流程只用了7天。新工具投放后，企业订了全自动编织机、定制化赋弹机等一批生产核心环节设备，有力支撑了产线扩容与临床试验有序推进，项目产业化进程显著提速。

新型政策性金融工具项目快捷高效受欢迎，但也并非“来者不拒”。进出口银行山东省分行相关工作人员介绍，选入的项目必须扎实

做好风险防控，把国家的政策性资金用好、管好：一看项目是否符合政策导向，是否纳入国家发展改革委重点项目库、是否属于高端医疗器械国产替代方向；二看技术成熟度，重点核查临床试验进度和自主知识产权；三看还款来源，把企业主营业务现金流和项目未来收益一并测算，确保还款来源真实可靠；四看风险缓释安排，要求贷款专款专用、封闭运行，落实相应担保措施，做到“放得出、管得住、收得回”。

进出口银行山东省分行相关负责人表示，创新医疗器械研发是一场“马拉松”，需要耐心资本长期陪跑。该行将发挥政策性金融优势，为本土企业坚持研发创新持续提供低成本、长周期支撑，推动更多核心技术从实验室走向生产线。

补足重大项目资本金缺口，撬动更多资本跟进

在湖北荆州高新区九丰智慧农业项目现场，北侧15座轻钢结构温室大棚骨架次第排开，南侧占地近300亩的玻璃智能温室主体框架施工已完成，智慧种植、采摘设施及精准温控系统正陆续安装。

“棚内水电暖已全部铺开，生产路和设备平台全部完成。建成后，7个种植区、6个采摘区，管理人员依托移动端，即可操控棚内温度和湿度。”荆州高发九丰农业科技有限公司工程部主任袁崇波说。

作为省级重点项目，以及荆州市发展农业新质生产力的有益探索，该项目由上海枫泾九丰农业集团与荆州高新发展集团合资打造，总投资15.76亿元，占地面积1075.75亩，集智慧设施种植、农产品精深加工、研学于一体。建成后，将有力推动当地传统农业向工业化、数字化、现代化转型。

重资产、长周期，资本金不足是现代农业项目最现实的“拦路虎”。“项目前景好，但体量太大，仅靠企业自有资金，资本金缺口很难及时补足。资本金不能及时足额到位，后续贷款、配套资金都无从谈起。”农发行湖北荆州分行党委书记、行长余利发坦言。

今年，国家部署新一轮新型政策性金融工具，专项补充重大项目资本金。农发行湖北省分行省市县三级行平行作业，主动对接全省重大项目规划和需求，提前介入可研测算和申报辅导，坚持日监测、周调度，确保进度可量化、成效可跟踪。

“今年9月，1.57亿元新型政策性金融工具资金投放到位，用于支持荆州高新区九丰智慧农业项目建设。这笔资金直接用作项目资本金，资本金有了，就能进一步撬动更多信贷资金和社会资本跟进。”余利发告诉记者，这个项目国企、民企合资共建，优势互补，政策性工具精准补位，起到四两拨千斤的杠杆作用，既引导企业转型深耕农业新质生产力领域，同时也补上当地新型智慧农业的短板。

政策性金融活水注入的，不只是项目资本金，更是产业拔节生长的底气。“目前，项目温室种植片区12至15号温室已投入使用，16至21号棚已具备种植条件，玻璃温室C区和D区大部分已具备种植条件，其他主体工程及配套设施工程也按计划有序施工，正全力冲刺，争取明年5、6月份阶段性投产运营。”袁崇波介绍。

资金一到位，施工一线建设提速，农业新品种培育、试种筹备也同步跟上，为后续农文旅采摘体验打下基础。据悉，项目全部建成达产后，预计年接待游客50万人次、实现销售额5亿元、创造就业岗位3500个。

“新型政策性金融工具资金投放不能‘一投了之’，既要确保用在项目上、花在刀刃上，更要注重建成后的经济效益、社会效益。”余利发说。据悉，农发行将持续跟踪项目建设进度和资金使用情况，以精细化综合服务释放政策效能，更好助力实体经济高质量发展。

来 源：人民日报

原标题： 8000亿元“金融活水”投向了哪些项目——对三家政策性银行新型政策性金融工具落地情况的调研

记者 李晓晴 王 沛 王 观 赵展慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com