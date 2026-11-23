新华网 2026-11-23 10:53:18

记者23日从海军有关部门获悉，海军将实装参加在广东珠海举行的第十六届中国国际航空航天博览会，并首次开设海上装备展示区，实现海军主战舰艇、新锐舰载机、陆战和无人智能装备陆海空联动，全景式亮相，多型现役装备将首次公开，全方位展示新时代人民海军转型建设成就。

记者23日从海军有关部门获悉，海军将实装参加在广东珠海举行的第十六届中国国际航空航天博览会，并首次开设海上装备展示区，实现海军主战舰艇、新锐舰载机、陆战和无人智能装备陆海空联动，全景式亮相，多型现役装备将首次公开，全方位展示新时代人民海军转型建设成就。

根据统一安排，海军将从室内展厅、室外静态展示、飞行表演和舰艇开放4个方面，集中展出主战舰艇、舰载战斗机、舰载直升机、反潜巡逻机、舰载武器系统、装甲装备等实装和模型。航展室内展厅将以“海天铸剑，逐梦远航”为主题，展陈航母、潜艇、舰载机、陆特战等板块，并开设海军招飞主题展区，现场组织政策宣讲和飞行模拟体验；室外静态展示区重点突出海军航空兵特色装备，同步展出歼-15T舰载战斗机、直-20F舰载反潜直升机、运-9反潜巡逻机、无直-2无人直升机等新型战机。飞行表演环节，海军将派出歼-35和歼-15T舰载战斗机、空警-600预警机，以及教-15和直-20J、直-8C直升机分别进行编队飞行、通场飞行、机场破袭演练，多维立体展示人民海军海空作战体系。在海上装备展示区，075型两栖攻击舰、055型导弹驱逐舰和054A型导弹护卫舰等新型主战舰艇将面向公众开放。

相比上届航展，本次海军将更加突出实战实训，一批常年奔赴远海大洋执行战备训练、演习演练、维权管控等任务的现役主战装备将参展；更加突出新质新域，全面展示一批刚入列、刚定型的新一代装备；更加突出体系联动，首次实现“舰艇平台＋舰载航空”完整体系同台亮相，多款全新升级、全新研制的战斗机、预警机、直升机等舰载机集中首秀，与主力驱护舰艇、两栖作战装备、岸海攻防装备联动展示，完整呈现航母编队海空作战力量体系；更加突出无人智能，无人机、无人潜航器等无人装备及模型集中亮相，充分体现人民海军对无人化、智能化作战的前沿探索。

航展期间，海军还将同步组织“云打卡”直播互动、航模舰模军模制作大赛、航模飞行体验等活动，并以多种形式发放文创产品。

来 源：新华网

原标题： 海军多型舰机将亮相第十六届中国航展

记者：李秉宣、李杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com