央视新闻 2026-11-23 10:49:41

今天，由国家发展改革委等四部门联合印发的《“一老一小”服务体系建设实施方案》对外公布。《实施方案》围绕“一老一小”服务体系建设提出了哪些目标？

今天，由国家发展改革委等四部门联合印发的《“一老一小”服务体系建设实施方案》对外公布。《实施方案》围绕“一老一小”服务体系建设提出了哪些目标？

2030年社区养老服务机构和设施覆盖率将达70%

《实施方案》明确，到2030年，养老、托育服务设施布局更加合理、条件明显改善，医养结合持续深化，“一老一小”服务体系进一步健全、供需适配度进一步提高，养老机构护理型床位占比达到73%，社区养老服务机构和设施覆盖率达到70%，3岁以下婴幼儿入托率较2025年提高6个百分点，覆盖城乡、布局合理、价格可接受、质量有保障的普惠养老、托育服务供给格局基本形成。

我国将推进2000个公办养老机构改造升级

当前我国人口呈现老龄化趋势，如何让养老服务设施规划布局更加合理、更好适配养老需求？

《实施方案》提出，要因地制宜支持养老机构新建、改扩建、设备更新。重点推进建成时间较长、设施老旧的2000个公办养老机构改造升级，提升专业照护能力和安全管理水平。有序推进乡镇（街道）区域养老服务中心建设。

同时，聚焦高龄、失能失智等老年群体需求，我国将适当支持二级及以下医疗卫生机构结合本地实际需求发展医养结合服务。支持有条件的地方毗邻医疗卫生机构规划建设养老服务机构，实现医养服务有效衔接。

我国加快打造“一刻钟托育服务圈”

如何帮助有娃家庭缓解育儿焦虑、减轻养育压力？这次出台的文件也提出了一系列务实举措，进一步健全托育服务设施网络。

《实施方案》积极回应社会关切的育儿难问题，提出要有序推进地市级和人口大县托育综合服务中心建设，加快实现地市级全覆盖。支持有条件的幼儿园实施改造和改扩建，举办面向2~3岁幼儿的托班。合理布局建设托育机构，打造“一刻钟托育服务圈”。支持有条件的地方引导托育机构向有需求的农村延伸，在人口较多的农村设置托育点。鼓励用人单位利用自有场地与专业机构合作办托。

发展半日托、计时托、老幼共托等服务

在设施功能整合和公共环境改造方面，《实施方案》还提出，鼓励社区嵌入式服务设施提供半日托、计时托等服务，规范发展“老幼共托”模式。

《实施方案》注重资源的复合利用，提高设施的统筹利用效能。鼓励社区嵌入式服务设施“一点多用”，集成老年人和婴幼儿日间照料、休闲娱乐等多样化功能，提供半日托、计时托等服务，在确保安全的前提下规范发展“老幼共托”模式。此外，还要结合老旧小区改造，优先为常住老年人较多的楼栋加装或更新电梯。因地制宜推进公共场所、交通运输设施适老化、适儿化和无障碍改造。

来 源：央视新闻

原标题： 四部门方案出炉！“一刻钟托育服务圈”、老幼共托来了

记者 张艺瑾 李唐

本文转自：温州新闻网 66wz.com