经济参考报 2026-11-23 10:53:18

11月22日，经中国证监会批准，沪深北交易所发布通知，将融资保证金比例由100%下调至80%，自2026年11月30日起施行，市场人士测算理论上可带来近4000亿元增量资金；同日，深交所就《创业板股票做市交易业务细则》公开征求意见，创业板拟引入做市商制度，上交所也在推动修订科创板股票做市业务相关规则。此外，沪深交易所还推出新一批降费措施，进一步壮大稳市力量。

稳市场稳预期迎来“多箭齐发”。11月22日，经中国证监会批准，沪深北交易所发布通知，将融资保证金比例由100%下调至80%，自2026年11月30日起施行，市场人士测算理论上可带来近4000亿元增量资金；同日，深交所就《创业板股票做市交易业务细则》公开征求意见，创业板拟引入做市商制度，上交所也在推动修订科创板股票做市业务相关规则。此外，沪深交易所还推出新一批降费措施，进一步壮大稳市力量。

“资本市场接连出台多项重要举措，从资金供给、交易机制、交易成本打出一套稳市场组合拳，释放出维护资本市场平稳运行的明确信号。”国金证券首席经济学家宋雪涛表示，各项举措协同发力，既优化制度供给，又减轻市场负担，有助于提振市场信心，夯实A股长期健康发展根基。

回顾历史，融资保证金比例调整是实施融资融券逆周期调节的重要工具之一。今年1月，沪深北交易所根据当时的市场形势，将融资保证金比例由80%调高至100%，对于缓解杠杆风险顺周期累积、促进投资者理性交易起到了积极作用。近期，融资交易活跃度明显下降，整体杠杆水平不高，根据法定的逆周期调节安排，适当降低融资保证金比例，有助于适度提高杠杆比例、释放融资空间、提升市场流动性，促进市场长期稳定健康发展。

“融资保证金比例下调，意味着同样的保证金可以支持更多融资买入。”前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，新规不仅适用于新增融资交易，证券公司也可以对尚未了结的融资合约适用下调后的比例，有助于盘活部分存量资金。

市场人士指出，目前全市场融资余额约2.2万亿元，考虑投资者融资交易一般不会全仓融资买入，据此估算全市场可用保证金余额的规模在5000亿元至1万亿元之间，按照80%融资保证金比例开仓，预计可带来近1000亿元的增量资金。同时，证券公司可以对投资者尚未了结的融资合约适用下调后的保证金比例，进一步盘活存量资金，对存量的近2.2万亿融资合约适用80%融资保证金比例，可释放近3000亿元的增量资金。综合来看，此次降低融资保证金比例理论上可带来增量资金近4000亿元。

“融资保证金比例从100%降至80%，这是逆周期调节的精准出手。时机很关键——年初把比例从80%上调至100%，是因为融资交易过热；当下活跃度下降，杠杆水平不高，把空间还给市场。机制上，100万保证金可融资额从100万提至125万，杠杆从1倍微调至1.25倍，增量温和可控。”南开大学金融学教授田利辉表示，“松”的是空间，不是底线——前述要求同样防范了部分投资者利用两融工具过度投机和异常交易，有利于维护市场交易秩序，助力市场健康稳定运行，切实保护投资者合法权益。

11月22日，深交所就《创业板股票做市交易业务细则》公开征求意见，创业板将引入做市商制度。机构人士表示，在竞价交易的基础上引入做市商制度，是境外成熟市场的通行做法。科创板、北交所市场已有相关实践，运行情况良好。引入做市商制度，是创业板在深化投资端改革方面，壮大稳市力量、增强市场韧性、提升运行质量的重要机制安排。

“创业板聚集了大量新兴产业与未来产业企业，上市公司增多、投资者结构多元化之后，对流动性、稳定性与定价效率的要求同步抬升。此时引入做市商制度，是市场容量与结构变化后的选择。”田利辉表示。

在杨德龙看来，做市商持续提供买卖双边报价，有助于增加订单深度、缩小买卖价差，提高交易和定价效率。市场波动时，持续报价也有望缓冲大额订单对价格的冲击，增强市场韧性。在竞价交易基础上引入做市商制度，科创板、北交所已有相关实践。创业板推进这一制度，是对A股基础制度的进一步完善，有助于吸引更多中长期资金参与。

与此同时，近期上交所也正结合市场运行新变化、市场各方实际诉求，推动修订科创板股票做市业务相关规则，聚焦做市商交易能力提升和做市业务规范管理，激励做市商扩大报价规模，促进做市业务形成良性生态，引导做市商更加规范、持续、稳定供给流动性，推动做市报价进一步提质增效，促进科创板市场高质量发展。

除此之外，沪深交易所还推出新一批降费措施，包括免收交易单元使用费等，并将今年年初已实施的免收上市费、债券交易经手费等措施有效期再延长两年至2028年。中国结算明确，自2027年1月1日起至2028年12月31日，继续暂免收取绿色公司债券、科技创新公司债券和民营企业公司债券（不含可转换公司债券）发行人服务费及债券结算费。

“多箭齐发，稳的是预期，活的是机制。”田利辉表示，一系列稳市场政策的出台，是“流动性-机制-成本”三条线同时推进，短期改善资金供求与风险偏好，中期则通过机制建设进一步增强市场韧性。

来 源：经济参考报

原标题： 一揽子稳市场举措落地 增量资金加速释放

记者 罗逸姝 韦夏怡

本文转自：温州新闻网 66wz.com