新华网 2026-11-23 10:53:18

美国人工智能（AI）产业近年来快速扩张，带动上万亿美元算力基建投资，科技巨头通过自有现金流、债券融资、合资项目等方式持续加大投入。随着投资规模不断扩大，市场关注焦点已从算力需求的高速增长，转向“投资回报能否覆盖融资成本”“隐性风险由谁承接”等问题。尚未纳入企业资产负债表的巨额“表外债务”，已引起全球资本市场高度警惕。

美国人工智能（AI）产业近年来快速扩张，带动上万亿美元算力基建投资，科技巨头通过自有现金流、债券融资、合资项目等方式持续加大投入。随着投资规模不断扩大，市场关注焦点已从算力需求的高速增长，转向“投资回报能否覆盖融资成本”“隐性风险由谁承接”等问题。尚未纳入企业资产负债表的巨额“表外债务”，已引起全球资本市场高度警惕。

信用市场发出警报

近几周，美国科技股遭集中抛售，引发美股市场剧烈震荡。11月5日，标普500指数和纳斯达克指数单日分别下跌4.36%和5.52%；11月20日，纽约股市继续大跌，三大股指均跌入技术回调区间。

本轮震荡受多重因素影响。一方面，谷歌等科技巨头披露的财报与持续攀升的AI资本开支，引发市场对巨额投入能否转化为实际商业回报的担忧；另一方面，中期选举后美国AI监管政策的不确定性上升，加上美联储官员释放偏鹰派信号，加剧市场对科技股估值与利率前景的担忧。

信贷市场也显现AI行业融资压力。据路透社报道，此前积极为AI项目提供资金的部分银行，如今即便有头部科技公司担保，也开始对这类融资交易采取更谨慎的评估态度。

美国银行信用分析调查显示，2026年以来超大规模云服务商10年期债券的信用利差扩大幅度，明显高于同期与AI无关的高信用工业企业债券利差扩大幅度，这意味着债券投资者对AI企业要求更高的风险补偿，相关企业后续新发债务的融资成本预计将进一步抬升。

信用违约掉期（CDS）市场的风险信号更为突出。标普全球市场财智公司10月数据显示，美国云服务商“核心编织”公司的5年期CDS利差一度突破1100个基点。按市场定价模型估算，该企业未来5年的市场违约概率约为64%，较一年前的30%大幅增加。另一家云服务商甲骨文的CDS利差一度升至近300个基点，亚马逊、字母表、Meta等科技企业的CDS利差也升至历史高位。业内分析认为，当前部分企业的高杠杆AI融资风险已引起市场警惕。

融资风险引发关注

摩根士丹利估算，2025年至2028年全球数据中心总资本支出将达到约2.9万亿美元，其中超大规模云服务商的自有现金流预计可提供约1.4万亿美元，其余缺口需要通过私募信贷、企业发债、资产证券化等外部渠道补足。高盛预测，2027年全球超大规模云服务商的债务发行规模将达到4200亿美元，较2026年预估高出逾60%。

为缓解融资压力，科技巨头大量通过合资项目、采购外部算力等方式引入外部资本，由此产生的表外债务风险备受关注。摩根大通11月发布的报告显示，微软、亚马逊、Meta等重点AI企业尚未起租的租赁、采购及担保等财务承诺合计约4.49万亿美元，而已入表的长期债务和租赁负债合计仅约7580亿美元，前者规模接近后者的6倍。如果后续商业落地需求不及预期，这类表外债务将对企业未来现金流造成压力。

此外，一些云服务商先通过借款、股权融资等方式购买和部署设备，再向科技巨头等客户出售算力服务。对客户而言，这种模式减少了前期资本投入，但多年期采购合同也锁定了未来算力支出。这种融资模式形成了新的风险传导链条。一旦AI算力需求增长放缓、客户削减采购或算力价格下跌，算力供应商可能面临设备折旧、债务偿还和现金流紧张等多重压力。

云服务商或受冲击

业内人士预计，随着市场对行业风险重新评估，美国AI建设潮中涌现的200多家新型云服务商，在后续的行业整合中必有部分出局。

美国证券交易委员会前主席加里·根斯勒近日警告，当前AI领域已形成泡沫，复杂的表外融资和循环融资让外界很难准确判断行业真实风险。他认为，AI投资热潮一旦出现调整，其冲击程度可能与本世纪初的互联网泡沫破裂相当。

根斯勒认为，大型科技企业拥有较强的财务实力，更有能力应对行业调整，而依赖高杠杆融资扩张的中小型云服务商可能受到较大冲击。

美国知名投资者迈克尔·伯里警告，一旦市场流动性收紧将快速转化为真实负债，头部云服务商约3万亿美元尚未计入资产负债表的财务承诺，可能直接冲击科技巨头的营业收入。

来 源：新华网

原标题： 美科技巨头隐性债务风险令市场担忧

记者：刘亚南

本文转自：温州新闻网 66wz.com