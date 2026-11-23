央视新闻 2026-11-23 10:53:18

当地时间11月22日，据美国方面消息，因美国达美航空公司系统故障，亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场当天上午364架次航班出现延误。

当地时间11月22日，据美国方面消息，因美国达美航空公司系统故障，亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场当天上午364架次航班出现延误。

据悉，美国联邦航空管理局当天上午一度发布地面停飞令，随后调整为地面延误措施，预计于当地时间12时59分到期。此次故障涉及达美航空用于计算出发航班重量和平衡的自动化系统，航空公司工作人员正进行人工操作，以确保航班安全起飞。

航班追踪数据显示，364架次延误航班中，约200架次为进港航班，164架次为出港航班，平均延误时间约57分钟。

来 源：央视新闻

原标题： 因达美航空系统故障 美国亚特兰大机场逾360架次航班延误

记者 朱磊

本文转自：温州新闻网 66wz.com