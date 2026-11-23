新华网 2026-11-23 10:48:32

据伊朗伊斯兰共和国广播电视台22日报道，伊朗伊斯兰革命卫队海军当天发表声明说，两艘“违规”航行的超大型油轮在霍尔木兹海峡附近海域触雷，发生爆炸并停止航行。

据伊朗伊斯兰共和国广播电视台22日报道，伊朗伊斯兰革命卫队海军当天发表声明说，两艘“违规”航行的超大型油轮在霍尔木兹海峡附近海域触雷，发生爆炸并停止航行。

声明说，这两艘油轮未遵守革命卫队海军发布的相关指令，在霍尔木兹海峡区域沿未经许可的航线航行，分别在盖奈姆岛北部和霍尔木兹海峡东部触及水雷，导致爆炸并停止航行。

声明称，霍尔木兹海峡完全处于革命卫队海军的控制和监视之下，船只必须严格遵守革命卫队海军发布的指令和警告，不得擅自进入未经许可的航线或采取违反相关规定的行动。

来 源：新华网

原标题： 伊朗称两艘超大型油轮在霍尔木兹海峡附近触雷

记者：刁慧琳 沙达提

本文转自：温州新闻网 66wz.com