一艘俄罗斯船只在利比亚东部遭袭
据利比亚媒体22日报道，一艘停泊在该国东部城市班加西海军基地的俄罗斯船只当天凌晨遭遇袭击并起火。
当地媒体援引利比亚东部政府的一份声明报道说，这艘船只当时正朝俄罗斯方向返航，途中停靠班加西港补给燃料与物资时遭袭，停靠依据是俄方与其签署的海事合作协定以及给予双方海军的相关便利安排。
声明说，目前火情已经得到控制，港口设施、海军基地及其附属仓库“安全无恙”，各项工作已经恢复正常运转。
当地媒体援引军方消息人士的话报道说，利比亚“国民军”在班加西港拦截了数艘试图袭击船只的无人水面艇，但仍发生了爆炸。报道称，这些无人艇可能来自乌克兰军队在利比亚西部地区运营的一处军事基地。
美国阿克西奥斯新闻网站当天援引消息人士的话报道说，乌克兰国家安全局对停泊在利比亚的俄罗斯军舰发动了远程打击。
利比亚民族统一政府同日发表声明，对这一事件表示关切，警告不得利用利比亚港口和设施从事与外国冲突有关的活动。
2011年卡扎菲政权被推翻后，利比亚陷入动荡。目前，得到联合国承认的民族统一政府与支持它的武装力量控制利比亚西部部分地区，国民代表大会与“国民军”结盟，控制东部和南部大部分地区，双方割据对峙。
来 源：新华网
记者：周昊瑾
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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