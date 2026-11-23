黎政府谴责以军闯入黎学校拍摄宣传视频
新华网 2026-11-23 10:53:13
据黎巴嫩国家通讯社22日报道，黎巴嫩总理萨拉姆和黎巴嫩教育部长里玛·卡拉米当天分别发表声明，谴责以色列军队闯入黎南部边境村庄代贝尔的一所公立学校，并在学生在场的情况下拍摄宣传视频，表示此举侵犯学校尊严和儿童权利。
据黎巴嫩国家通讯社22日报道，黎巴嫩总理萨拉姆和黎巴嫩教育部长里玛·卡拉米当天分别发表声明，谴责以色列军队闯入黎南部边境村庄代贝尔的一所公立学校，并在学生在场的情况下拍摄宣传视频，表示此举侵犯学校尊严和儿童权利。
卡拉米在声明中说，经黎教育部核实，一个多月前，以军闯入学校，在学生在场的情况下进入教室拍摄宣传视频，将学生卷入军事和媒体宣传活动。
卡拉米强调，学校不是军事展示或宣传的场所，利用儿童和教育机构进行军事及宣传活动不可接受。这不仅侵犯学校的教育和人道主义使命，也违反《儿童权利公约》、国际法及《日内瓦公约》中有关保护教育机构的规定。
萨拉姆说，这是对学校尊严和儿童权利的侵犯。萨拉姆表示，黎政府将继续支持代贝尔等被以军占领村庄内的居民坚守家园，努力为其提供必要保障，确保当地居民与黎政府保持联系。
据悉，11月22日是黎巴嫩独立日。以色列国防军发言人埃拉·瓦韦亚当日在社交媒体平台发布一段视频显示，瓦韦亚曾进入位于代贝尔的一所公立学校，并与校内学生互动。
来 源：新华网
原标题： 黎政府谴责以军闯入黎学校拍摄宣传视频
记者：曹昌浩 申峰
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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