中国新闻网 2026-11-23 11:29:00

近日，浙江省人力资源和社会保障厅公布2026年全省人社领域全面深化改革试点典型经验评选结果，瑞安市人力资源和社会保障局（以下简称“瑞安市人力社保局”）创新构建的“探索构建重点群体精准识别帮扶体系”项目成功入选。

“数据跑腿”揪出隐性就业

就业帮扶，最难的是找准人、帮到点上。瑞安市就业创业服务中心主任曹昌正介绍，此前基层就业服务常常遇到底数不清、帮扶不准和链路不闭环等问题，动态摸排不及时、隐形就业难甄别，存在识别滞后、对象漏管等困境；帮扶举措仍存在“大水漫灌”、因人施策、按需供给不足问题；跟踪回访、成效巩固、风险预警等环节存在断点，帮扶成效可持续性不强。

针对上述问题，瑞安市人力社保局建立“数据识别+入企核验”双核识别机制，先靠跨部门数据比对筛选线索，再下沉一线实地核实，把真假情况摸实摸准。“依托部门数据共享，实现与市监、公安、公积金等多部门数据互联互通，打通失业登记、市场主体登记、公积金缴存、服刑信息等多源数据，按月开展比对核查。此外，工作人员深入企业实地核验，逐一甄别隐性就业、虚假失业信息，做到帮扶对象不重不漏。”曹昌正告诉记者。

试点以来，全市累计识别重点群体9000余人，同比增长50%；甄别隐性就业3200余人，同比增长42%，帮扶底数更加清晰。

“红黄蓝”分级精准施策

摸清底数之后，如何做到按需帮扶？瑞安出台《瑞安市重点群体分类分级就业帮扶工作指引》，创新红黄蓝三色标识管理，按照困难程度划分便捷帮扶、重点帮扶、兜底帮扶三级响应清单，明确服务事项、责任主体和办理时限。针对不同群体特点，服务载体持续下沉，不仅在浙江通力传动科技股份有限公司内成立温州市首家企业就业服务站，还通过“青蓝夜校”“求职训练营”等活动，把课堂搬到车间、把实训嵌入生产岗位，增强重点群体职业体验感。

在岗位供给端，瑞安同样做足了“绣花功夫”。依托专业人力资源服务团队，瑞安市人力社保局制定“一人一策”帮扶方案，开发差异化岗位。面向青年群体募集支柱产业类见习岗位，面向就业困难人员拓展“爱心岗”“妈妈岗”、本土非遗劳务居家岗位和公益性兜底岗位，面向灵活就业人员则依托零工市场收集适配岗位。同时探索“产业招聘用工联合体”模式，联动龙头企业共享岗位需求并拓宽招聘渠道。

“丈夫常年在外跑货运，我一直想找一份离家不远、强度适中的工作，没想到真的能在家门口找到合适的活儿。”今年11月，在飞云街道零工驿站工作人员的帮助下，跟随家人来瑞多年的54岁湖北籍妇女胡女士找到了一份食堂服务员的工作。“‘就近务工、安稳顾家’是胡女士的心愿，我们就在岗位信息中优先筛选飞云本地适合大龄女性的岗位，逐个电话对接用工企业，介绍胡女士的情况，在企业与求职者之间牵线搭桥。”该驿站工作人员佳佳告诉记者。

试点以来，瑞安开展技能培训238场次、招聘会68场次，推送岗位10万个，成功帮扶重点群体就业8875人，各项数据居温州各县（市、区）首位。

“闭环管理”守住稳岗成效

帮扶不是一次性对接，稳就业才是目标。

瑞安搭建起“帮扶—跟踪—预警—优化”闭环管理体系，按季度回访监测帮扶对象，及时预警返失业风险，动态优化调整帮扶措施；连续12个月稳定就业的对象，有序退出帮扶库，实现从“一次性推介岗位”向“持续性稳岗巩固”转变。

试点以来，累计回访监测9000余人，预警处置返失业风险500人，全部落实二次帮扶，重点群体就业稳定率提升至95%。

“就业帮扶的核心是精准，关键在长效。”瑞安市人力社保局党委委员、副局长唐之宇表示，该就业帮扶机制以数据赋能、分类施策、闭环管理为核心，不仅破解过去就业帮扶底数不清、施策粗放、成效难持续的痛点，还为重点群体稳就业、高质量就业探索了一条新路，让帮扶资源精准流向真正有需要的人。下一步，瑞安将继续深化精准识别与帮扶的闭环机制，让更多重点群体在“家门口”端稳饭碗、扎下根来。

来 源：中国新闻网

原标题： 9000余人被“精准找到”！瑞安就业帮扶经验入选全省典型

本文转自：温州新闻网 66wz.com