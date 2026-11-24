新华网 2026-11-24 12:42:54

全国老龄工作会议18日至19日召开。

全国老龄工作会议18日至19日召开。积极应对人口老龄化，牵系国家长远发展，连接亿万家庭幸福。弘扬孝亲敬老传统，广聚合力做好老龄工作，促进养老事业和养老产业高质量发展，将推动“养老”向“享老”逐步迈进。

从“老有所养”到“老有所享”，一个“享”字，意味着要让老年真正成为有作为、有进步、有快乐的重要人生阶段。当前，我国老年人口数量世界第一，老龄化进程超过全球平均水平，预计到2035年左右老年人口将突破4亿，让老年人的生活更加幸福美满，是必须答好的时代考题。

越织越密的社会保障体系是“享老”坚实的底气。多层次多支柱养老保险稳住基本盘，基本医保、大病保险、医疗救助三道防线减轻就医负担，长期护理保险制度稳步铺开。着眼未来，要推动保障体系覆盖更广、层次更丰富、运行更可持续，从而使更多老年人能够共享改革发展成果，晚年生活更加放心安心。

“享老”的成色，体现在老年人日常生活的细节里，藏在家门口触手可及的服务中。办好助餐点让更多老年人方便地吃上热乎饭，加快建设“15分钟养老服务圈”，开设老年医学科打通就医堵点……推动服务供给从“保基本”向“重品质”提升，用心用情抓好一件件具体的民生实事，老年人对高品质生活的新期盼方能得到更好回应。

精神文化生活的充实感、参与经济社会发展的获得感，都是“享老”不可或缺的部分。有的老年人面临“数字鸿沟”；有的无处倾诉心声；有的愿意不断学习、充实自我；有的希望继续为社会奉献作为。对此要充分考虑老年人的意愿、习惯和特点，填平数字与现实的阻隔，加大适宜老年人的教育、文化、健身、交流等场所设施供给，持续拓展老年人参与经济社会发展的空间，让更多老年人找到自己的精神乐园，始终有追求、有热爱、有活力、有光彩，不断实现人生价值。

夕阳无限好，人间重晚晴。深入实施积极应对人口老龄化国家战略，坚持政府、市场、社会、家庭协同发力，筑牢保障底线、补齐供给短板、加强社会参与，大力发展银发经济，让老年人幸福生活成色更足，这是满足人民美好生活需要的应有之义，也是中国式现代化厚重而温暖的底色。

原标题：新华时评｜从“养老”到“享老”，让老年人幸福生活成色更足

本文转自：温州新闻网 66wz.com