人民日报 2026-11-24 12:44:09

衡量中国新能源汽车对世界的影响，既要看出口了多少产品，也要看催生、带动了多少产业机遇

近期的几场展会上，中国新能源汽车产业备受瞩目。

巴黎国际车展，16家中国车企携25个品牌参展，约占全部参展汽车品牌的四成，并集中展示动力电池、超快充、智能驾驶等领域的创新成果。

第二十六届武汉国际车展，主流品牌“上新”车型、多项前沿技术同步亮相。

第九届进博会“汽车及智慧出行展区”，外国车企纷纷展出在中国的研发成果，越来越多外国车企选择同中国汽车市场与研发“深度融合”。

从整车产品到电池技术，再到产业链合作，透过这些展会，不仅能看到中国新能源汽车产品的竞争力，更能看到中国车企与全球伙伴携手发展的潜力。

然而，一些西方舆论却借此炒作，试图将中国新能源汽车的发展渲染为“威胁”，把产业竞争简单归结为“抢蛋糕”。真是如此吗？

这样的判断，忽视了一个基本事实：技术在进步，需求在变化，全球汽车市场的“蛋糕”也在创新与合作中不断做大。

应该看到，市场需求并非一成不变。经济增长的一个重要动力，就来源于供给侧创新所激活的潜在需求。

过去，高昂的研发成本与电池组件价格，让新能源汽车成为高不可攀的“奢侈品”。而中国车企依托成熟供应链体系，提供大量高性价比产品，大幅降低了消费者购车与用车门槛。

国际能源署数据显示，2025年，中国销售的纯电动车中，约70%的车型售价已低于同级燃油车的平均水平。伴随着中国新能源汽车走向世界，全球更多消费者有机会用上智能化程度高、安全性能好、性价比高的新能源车。这也进一步拓展了市场需求。

开放竞争不该等同于风险威胁。应对全球气候变化、推动交通领域脱碳降碳，是全人类的共同责任。有的国家和地区虽早早提出绿色转型目标，却因高成本与慢迭代而进展迟缓。面对转型阵痛，唯有良性竞争方能激发产业活力。

大众入股小鹏、斯泰兰蒂斯与零跑成立合资企业、雷诺与中国供应商深化合作……这些基于市场选择的优势互补，切切实实帮助全球汽车产业打破瓶颈，共同筑牢绿色低碳底座。

竞争压力客观存在，产业调整也需要付出努力，但用封闭来保护既有市场份额，很难培育出能抗风浪的竞争力。中国新能源汽车带给世界的不是风险，而是绿色转型的动力。

新赛道的未来不应用你输我赢、零和博弈的旧思维来定义。衡量中国新能源汽车对世界的影响，既要看出口了多少产品，也要看催生、带动了多少产业机遇。

今天的新能源汽车早已超越“发动机+变速箱”的传统范畴，成为融合新能源、电子信息、人工智能与新材料的超级载体，是“轮子上的智能终端”与“第三生活空间”。中国新能源汽车的发展，不仅没有堵死别人的路，反而拉动上游功率半导体、高精尖材料、算力芯片以及下游充换电基础设施、电池循环回收等庞大产业链协同演进。

更重要的是，车网互动等创新，助力中国新能源汽车深度嵌入智慧城市与绿色能源网络，催生全新产业生态。中国新能源汽车不是在跟世界“抢蛋糕”，而是跟外国车企一起“做大蛋糕”。

把中国新能源汽车发展简单归结为“抢蛋糕”，既低估了中国企业的创新格局，也误判了全球汽车产业融合发展的历史大势。

以开放汇聚优势，以合作拓展增量，全球汽车产业才能在绿色转型中开辟广阔发展空间，让更多企业和消费者从中受益。

作者：尚凯元

原标题：中国新能源汽车是给世界“做蛋糕”（人民时评）

本文转自：温州新闻网 66wz.com