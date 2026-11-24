人民日报 2026-11-24 12:45:11

持之以恒，是时间上的一以贯之，更是力度上的不松劲，必须发挥制度管根本、管长远的作用

“节俭朴素，力戒奢靡，是我们党的传家宝。”怎样传承好这个“传家宝”？历史脉络中有线索。

1933年，党内第一部反腐败法令——《关于惩治贪污浪费行为》颁布，展现了中央苏区反腐倡廉的决心。

1942年，边区政府通过《陕甘宁边区简政实施纲要》，提出“不急之务不举，不急之钱不用”，要求“注意一张纸、一片布、一点灯油、一根火柴的节省”。

2025年，《党政机关厉行节约反对浪费条例》修订后印发，紧盯各种铺张浪费痼疾和新问题，进一步加固反浪费的制度堤坝……

制度之力，为党的作风建设赋能。治国必先治党，治党务必从严，从严必依法度。

习近平总书记强调，“要坚持依法治国、依规治党，把纪律和规矩挺起来、立起来”“遵守党的纪律是无条件的，要说到做到，有纪必执，有违必查”。

党的二十届五中全会提出持之以恒推进全面从严治党遵循的7条原则，“坚持依规治党”是其中之一；部署一系列战略任务和重大举措，“坚持制度治党、依规治党”是一个重要方面。

持之以恒，是时间上的一以贯之，更是力度上的不松劲，必须发挥制度管根本、管长远的作用。

自2012年11月至2026年6月，新制定修订的党内法规占现行有效党内法规的79%。把制度建设贯穿党的各项建设之中，健全科学完备、有效管用的制度体系，有力支撑我们党开辟自我革命新境界。

由此更深切领悟：“从严治党要靠思想教育，更要靠制度保障，靠制度是长远之策、根本之策，这是一条重要经验。”

坚持制度治党、依规治党，要解决数量问题更要解决质量问题，要看“有没有”更要看“好不好”、管不管用。

今年2月，修订后的《国有企业领导人员廉洁从业规定》发布，为国企权力运行明确清晰边界。为何修订？立足的是国企规模不断壮大、业务领域持续拓展的实际，针对的是无序扩张、数据造假等新情况、新问题。

《中共中央关于持之以恒推进全面从严治党若干重大问题的决定》提出，“根据持之以恒推进全面从严治党实际需要制定完善党内法规制度”。织密制度的“针脚”，提高制度执行力，方能有效避免“牛栏关猫”“纸笼禁虎”。

制度规章是否有效管用，最终要在实践中检验，要看党员干部、人民群众的真实感受。

比如，“八项规定改变中国”之所以成为共识，就在于变化已融入日常。从文山会海和接待应酬中解脱出来，工作方式和生活方式发生明显转变，大多数干部觉得解脱了、身心舒畅。

河南新野津湾村，借助线上系统的“四议两公开”模块，发布重大事项，辅助线下决策，全程公开透明。“事儿摆在桌面上，心里亮亮堂堂，俺服气。”这是修订后的《中国共产党农村基层组织工作条例》在广袤乡村的回响。

广东肇庆高新区，忠拓科技公司负责人熊运亮早年最怕迎检，如今，“该查的一样不少，不该查的一样不添，省心！”这是严格规范涉企行政检查、制定政商交往行为准则激扬的新风。

如何让人感受到全面从严治党就在身边？把制度落到干部群众内心深处。

新长征路上，以习近平党建思想为指引，不断加强党内法规制度建设，将制度的执行和监督贯穿治理各方面，把制度优势更好转化为治理效能，必将不断开创兴党强党、强国复兴新局面。

（本系列评论到此结束）

作者：邹 翔

原标题：坚持依规治党，用制度管权管事管人（评论员观察）——持之以恒推进全面从严治党⑦

本文转自：温州新闻网 66wz.com