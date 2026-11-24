人民日报 2026-11-24 12:46:13

治病于未发，防患于未然，公共卫生的价值，在某些关键节点能看得更清楚。

不久前，国家疾病预防控制局会同多部门确认，四川已消除血吸虫病。作为我国血吸虫病一度流行最重、范围最广的山丘型流行区，四川这一疾控成果具有里程碑意义。

疾控这一领域，最好的结果是“什么都没有发生”。但这份波澜不惊，并非靠无为而治，而是系统治理的成果。日复一日坚守，环环相扣协同，才有机会把风险掐灭在冒头之前。

患病率的一步步降低，报表上的一点点转变，都是“久久为功”这个词的具象化。四川消除血吸虫病，离不开干部群众尤其是疾控工作者的长期努力。作为全国包虫病流行最严重的省份之一，青海持续进行综合防治攻坚，将患病率从2012年的0.63%降至2025年的0.1%。数字的变化，靠的是漫长耕耘的托举。

疾控是卫生与健康的基础性、源头性工作。传染病疫情往往有反复，当下控制住了，不代表以后可以高枕无忧。这场没有终点的防守，联防联控是关键，不仅要保持常态化运转，也考验快速向应急状态切换的能力。就像是修建防洪大坝，既需要长期工程的韧性，还要有攻坚战斗的冲劲。

如何葆有这种常态化的协同水平和长周期的攻坚能力？水波不兴的时候，桨不能停；险情没来的时候，更要勤修堤坝。

在人群中做好源头治理，关键是要提升传染病监测预警体系的运转效率，推动治理方式从被动监测向主动预警、快速处置转变。

传染病疫情诱因盘根错节，藏在自然环境变迁、气候波动之中，也随着人群流动、生产生活方式迭代而变化。合理布局监测哨点，强化联防联控、群防群控，形成多点触发、动态灵敏的预警研判模式，才能实现早期发现、快速处置、精准防控。

浙江义乌就是鲜活的样本。这座国际商贸城，每年接待境外客商达几十万人次，长期面临较大的传染病输入风险。当地充分发挥药店、酒店、诊所等约2000个监测哨点作用，一旦出现传染相关病例，基层诊所医生可以一键快速上报，传染病定点医院就能快速将患者转移到专业病房救治。防线末梢扎入基层，防病常识送到家家户户，不仅安全防线更稳固，开放底气也更足。

疾控工作是在和病原体赛跑，数智技术的广泛应用，可以让这条防线反应更快、触角更灵。

以血吸虫病防控为例，其宿主钉螺只有绿豆大小，容易与其他螺类混淆。江苏省血吸虫病防治研究所开发出“AI智能识螺”微信小程序。群众只需用手机给螺拍照，上传到小程序，就能快速识别螺的类型，助力及时消灭钉螺。科技用对了地方，群防群治就多了一件称手的工具，疾控的效能也能得到有效提升。

人民健康是立国之基。把保障人民健康融入各项政策，不仅要加快建立健康影响评估制度，还要全方位筑牢传染病防控网，既确保在风险来临之际迅速高效动员，也确保在风平浪静之时保持常态化稳定运行。这是疾控防线的挑战所在，也是疾控工作的分量所在。

作者：申少铁

原标题：密织疾控网 静水不停桨（微观）

本文转自：温州新闻网 66wz.com