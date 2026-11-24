人民日报 2026-11-24 12:47:04

【关键词】医者留方

【事件】前不久，一块墓碑引发不少关注。河南驻马店，老中医袁淑芳将生前扎根基层行医80多年总结的50多个药方刻在墓碑上，供后人借鉴。一块墓碑，既是纪念，也成了无声的“教材”。

【点评】

墓碑不叙功德、只刻药方，袁淑芳老人的故事刷屏网络，打动人心的正是这份不求一己之私利、但求智慧泽世人的医者胸襟。

传统观念里，中医“传方不传量”：对药方细节往往讳莫如深、秘不示人。一方面，中医讲究因人而异、辨证施治，很多药方难以放之四海而皆准；另一方面，过去没有知识产权保护，这种做法在一定程度上也保护了医者生计。但客观而言，这样的做法也让中医药发展少了些群策群力、思维碰撞。

然而，封闭绝非中医药发展的主流叙事。比如，北宋时期，官员郭思把孙思邈《千金方》精选编成《千金宝要》，刻碑立于华州公署，“以便民众传抄”。到了明代，秦王朱守中把它重刻于药王山真人洞前，900多个方子流传至今。

古往今来，正是一代代医者善于总结、乐于分享，无数经典方剂才能代代赓续、生生不息。同样的碑文铭刻，同样的医者仁心，老中医袁淑芳的选择与《千金宝要》的佳话遥相呼应。

从古籍文献数字化整理，到经典名方公开推广，再到基层中医馆普及适宜技术……如今，中医药已逐渐跳出“小圈子”的桎梏。传承不是把技艺攥在手心，而是让宝贵的经验走出纸页、走向更多需要的人。如此，古老的智慧才能历久弥新，不断焕发新的活力。

当今时代，信息传播无远弗届、知识爆炸性增长，人与人、人与群体、群体之间的关系脱离地域限制并在更广时空重构。不只是中医，开放合作、博采众长，对任何一个领域、任何一项事业来说，都从未如此关键。

敦煌研究院向全球开放“数字敦煌”资源库，千年壁画在云端被更多人看见、研究、守护；“嫦娥”带回的月背月壤与国际研究者共享，相关研究成果被应用于中国后续航天任务；德国大众汽车在中国设立研发中心，中国模式启发其沃尔夫斯堡总部调整研发方案……一颗火种点燃无数火把，共同照亮光明灿烂的发展之路。

放眼今日的中国，自信、开放、包容已成为国家形象和文化气质的重要组成。国产人工智能大模型积极参与全球开源生态，菌草技术漂洋过海帮助发展中国家农民增收，治沙经验在多个荒漠化国家和地区推广……以联通取代壁垒，致力于共同发展、共享繁荣，“开源式的现代化”怎能不赢得广泛认可？

“开放是人类文明进步的重要动力，是世界繁荣发展的必由之路。”小到无私献出的药方，大到开放包容的大国襟怀、人心所向的人间正道，其中的精神内核是共通的。拒绝封闭保守，多些真诚携手，我们会为未来写下新注脚。

作者：胡 洋

原标题：但求智慧泽世人（暖闻热评）

本文转自：温州新闻网 66wz.com