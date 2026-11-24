人民日报 2026-11-24 12:47:57

一些党员干部可能遇到过这样的场景：违规了、越界了，一句“下不为例”，事情似乎就能翻篇了。这4个字说得轻巧，听着也合情理，仿佛是提醒或宽宥。可纪律的堤坝，往往正是从这样一句“下不为例”开始松动的。

“下不为例”没有否定规矩本身，只是把执行推迟到了“下一次”。可如果“这一次”能够被原谅，第二例、第三例就会接踵而至，“下不为例”便悄然成了屡为例外、息事宁人、网开一面的代名词。

纪律的生命力在于执行，执行的灵魂在于“没有例外”。纪律规矩之所以被称为“高压线”，正因为它对所有人、所有情况都一视同仁。

与“下不为例”相对的是“现不破例”。字词之变背后是根本性的态度转变。“下不为例”是将来时，默认了“这一次”的现状，把纠正的希望寄托在“下一次”上，可到了“下一次”，又会变成新的“这一次”，如此循环往复，问题并没有解决。“现不破例”则是现在时，拒绝任何时间上的缓冲地带，不给“第一次”留下空间。

“现不破例”的深层逻辑，是对慎初慎微的清醒认识和自觉坚守。防线一旦被撕开一道口子，后续的失守便不再需要新的借口。全国先进工作者、湖北省劳动模范蒋志刚，在水利系统工作几十年，主持规划项目20多个，多次拒收红包、礼金。面对他人送往家中的礼金，他第一时间退还。这并非不懂“人情”，而是因为清楚“第一次”一旦被放任，“第二次”就容易许多。

有人会说，“现不破例”说起来容易，做起来难。一次都不许例外，是不是太苛刻？

所谓“苛刻”，其实就是对所有人的公平。“下不为例”的背后，往往藏着一层潜台词：这个人是特殊的，这件事是特殊的，所以可以通融。而“现不破例”恰恰相反——没有特殊的人，没有特殊的事，也没有特殊的时刻。

（摘编自《中国纪检监察报》，原题为《下不为例与“现不破例”》）

作者：鲁 浩

原标题：“下不为例”与“现不破例”（纵横）

本文转自：温州新闻网 66wz.com