乘风破浪的“渔乡琴姐”
温州网讯 “谁不想过安稳日子？但生活把你逼到那份上，你只能闷着一口气去干。”
说出这句话的，是龙港舥艚的“渔乡琴姐”郭爱琴。
2020年，丈夫患病，家中背上百万债务。她不得不童装店关停，带着丈夫回到老家舥艚。
为了生存，零基础的她开始学卖渔货、晒鱼干。
渔港的托底，是路过的人都会教她
“我刚入行时，连鱼鲞都分不清。”琴姐说。
但在舥艚，整条街都是她的老师。街坊路过，看到盐撒得不对会提醒；丈夫的哥们儿跑船回来，有好货会先留给她。
“不是我一个人成，是这一片区的人成就了我。”这是她总挂在嘴边的话。
没日没夜的“沉浸式干活”
晒鱼干是看天吃饭的苦活。为了抢在太阳出来前铺满晒场，她凌晨两三点起床。最忙的时候，一天只睡一两个小时，靠速溶咖啡续命，连轴转下来，落下了胃病。
那时候的她，没时间穿漂亮衣服，甚至穿着孩子淘汰的旧校服到处跑。女人的手，磨得比男人还粗。
从5万粉丝到建起自己的展厅
2022年，她注册“渔乡琴姐”商标。后来，她开始拍短视频，用最真实的日常记录晒场，吸粉近5万。
今年，她花了30万租下并装修了一个几百平的展厅和工作室。
有同行不理解：卖个鱼干，搞什么工作室？
琴姐笑了笑：“想做就做咯！这让我觉得很有成就感……渔港把我托起来，我想把渔港带出去。”
11月22日，龙港舥艚海鲜一条街正式开街。
这位“渔乡琴姐”正带着舥艚乡亲们的期盼，把浓浓的渔乡味道带向更远的世界。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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