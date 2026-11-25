温州日报 2026-11-25 08:23:00

11月24日，住房城乡建设部办公厅印发《实施城市更新行动可复制经验做法清单（第五批）》。温州“投建运一体化运营园博园”作为“构建多主体协同参与机制—探索长效运营机制”类别成功入选，为全国重大博览项目赋能城市更新提供可复制样本。

昨天，在温州园博园内，智能清扫机器人在园区步道上自主巡回作业。记者 苏巧将 摄

温州网讯 11月24日，住房城乡建设部办公厅印发《实施城市更新行动可复制经验做法清单（第五批）》。我市“投建运一体化运营园博园”作为“构建多主体协同参与机制—探索长效运营机制”类别成功入选，为全国重大博览项目赋能城市更新提供可复制样本。

温州园博园是我市打造的第十五届中国（温州）国际园林博览会主会场，地处瓯海高铁新城核心区，总用地约230公顷，从动工到建成仅用约12个月，配套5300个生态停车位，高铁出站10分钟直达。今年4月园博会开幕以来，温州创新“全城园博”模式，构建“1个主会场+13个分会场+49个博览点”全域展园体系，主会场免费开放、无围墙。

此次入选的“投建运一体化运营园博园”做法，核心是运营前置。温州紧扣城市更新“存量提质增效”主线，组建“国企+民企”合资运营企业，深度参与园区规划设计，统筹全园招商运营。全园34个城市展园均按可复用标准建设，展后植入商展、旅拍、休闲、餐饮等业态。如南园场馆集群打造为生态科普研学基地，中国馆转型为会展商务文化中心。

坚持“政府保公益、市场做经营”原则，园博园同步制定了一系列可持续运营方案，通过“一馆一策”招引主理人，落地国风演艺、主题摄影IP，搭建研学、团建、婚宴、夜游等场景，做到“开园即开业、展期即运营、展后即长效”，构建“研学+商业营收+活动IP+住宿度假”多元赢利模式，推动园区从展会载体向长效文旅资产转型。

园博园的许多成果，都建立在“城市更新”理念之上。为又快又好完成工程施工，温州不搞大拆大建，而是将仙湖调蓄水利工程与园区建设统筹实施，不新增土方开挖，片区防洪排涝标准从不足五年一遇提升至二十年一遇。对12.87万平方米赤塘废弃矿山开展生态治理，依托天然崖壁建成崖壁剧场。9棵百年榕树、655棵原生乔木等也得到原地保留。老旧厂房微改造为园博工坊，所有展馆不拆除而是实行“一馆一策”盘活。

此外，园区还建成浙江首个公园类零碳园区，淤泥渣土就地转化为生态建材，光伏建筑一体化年减碳超770吨，并搭建CIM+BIM+IOT“云上园博”平台。

园博会期间，园博园主会场累计接待游客820万人次，全域博览点接待3300万人次。国庆节点期间，园区也累计接待游客突破1000万人次。当前，园博园正通过“场地租赁+体验项目+主题活动+文创衍生品”等营收矩阵，初步实现“以经营养管护”，未来有望实现“园博园+动物园+植物园”三园协同，朝着“永不落幕的园博盛会”迈进。

来 源：温州日报

原标题： 园博园入选住建部实施城市更新行动可复制经验做法清单

“投建运一体化”温州样板向全国推广

记者 金帅

本文转自：温州新闻网 66wz.com