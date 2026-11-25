温州日报 2026-11-25 08:23:00

11月23日，在1000吨级履带式起重机的平稳操作下，府东路过江通道右线“强城号”盾构机重约144吨的首件盾体被吊入井下并精准落位。

“强城号”盾构机首件盾体入井。受访者供图

温州网讯 11月23日，在1000吨级履带式起重机的平稳操作下，府东路过江通道右线“强城号”盾构机重约144吨的首件盾体被吊入井下并精准落位。

此次下井的盾体组件长9.376米、宽4.934米、高4米，作为盾构机最底部的核心承重构件，既是盾体拼装的“定盘星”，也直接关系主驱动、刀盘等关键部件的安装精度。为确保首件吊装安全精准，盾构管理中心提前铺设始发台拖车轨道及平台，在轨道涂抹黄油减小摩擦阻力，为盾体下井创造良好条件；下井过程中全程盯控，确保前中盾中线与始发导台中线保持一致，为刀盘下井预留充足空间；盾体落位后，4根100吨调平油缸同步发力，通过升降精细调整底块姿态，确保构件平稳就位、精度达标，以首件吊装的“开门红”为后续拼装作业树立样板。

该项目是温州市首条跨江市政隧道，也是浙江省首例穿越锚地区域的隧道工程。隧道全长3065米、过瓯江段1950米。“强城号”盾构机刀盘开挖直径15.01米，整机总长约123米、总重约4500吨，将承担右线全长1950米的掘进任务，属大直径盾构过江隧道，与左线“奋发号”形成“双线双机、同步同向”施工。

这段隧道盾构施工，头顶最薄的土层才9.3米，底下最大水压能顶到4.7巴，还遇上了卵石层扎进来的麻烦，软土里盾构机容易歪，拼好的隧道管片也容易往上飘。项目组一边提前摸清楚前方地质，一边盯着盾构机的实时姿态，全程把控掘进状态。

府东路过江通道连接温州北站与中心城区，建成后将打通瓯江南北交通脉络，缓解跨江交通压力，对支撑温州“拥江发展”、促进都市区主中心一体化具有重要意义。目前，后续盾体吊装拼装正加紧推进，为盾构按期始发创造条件。

来 源：温州日报

原标题： 府东路过江通道建设有新进展 144吨“强城号”首件盾体精准入井

记者 王木正 通讯员 陈灵水

本文转自：温州新闻网 66wz.com