浙南首座LNG液体公用型保税仓库进入实质运营阶段 首票液化天然气入库货值近2.3亿元
温州晚报 2026-11-25 08:27:28
近日，一批来自澳大利亚、货值近2.3亿元人民币的液化天然气运抵浙江浙能温州液化天然气有限公司液体公用型保税仓库并完成入库，成为该保税仓库通过验收后迎来的首票货物。
浙南首座LNG液体公用型保税仓库进入实质运营阶段
温州网讯 近日，一批来自澳大利亚、货值近2.3亿元人民币的液化天然气运抵浙江浙能温州液化天然气有限公司液体公用型保税仓库并完成入库，成为该保税仓库通过验收后迎来的首票货物。这标志着浙南首座LNG液体公用型保税仓库，正式进入实质运营阶段。
仓库投入运营后，可开展保税LNG仓储、分拨和反装等多元业务。货物享受缓税入库、按需出仓申报的保税政策，企业无需在进口环节一次性缴纳税款，有效盘活资金流，增强企业在国际天然气市场的资源调配能力和市场响应能力。
浙能温州液化天然气有限公司董事长沈云表说：“首票货物入库就帮我们盘活了流动资金约两千万元，让我们真正体验到了保税政策的便利性。”
“首票货物入库意味着真正打通了与国际LNG市场对接的新通道。”温州海关保税监管科科长刘琰说。这不仅是该液体公用型保税仓库从“建成投用”到“实质运营”的标志性节点，也增强了温州乃至浙南区域的能源保供能力和港口资源配置能力，进一步助力温州打造东南沿海绿色能源枢纽，为区域开放型经济高质量发展注入新动能。
来 源：温州晚报
原标题： 浙南首座LNG液体公用型保税仓库进入实质运营阶段 首票液化天然气入库货值近2.3亿元
记者 陈培培/文 谢晨滢/图
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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