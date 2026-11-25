温州日报 2026-11-25 10:26:00

温州湾新区新兴产业局运行即将满一周年，当地商业航天、AI算力、具身智能等前沿赛道从无到有布局破局，激光光电、新型电池等优势产业链条持续补全，专业化机制的带动效应逐步显现。

温州网讯 温州湾新区新兴产业局运行即将满一周年，当地商业航天、AI算力、具身智能等前沿赛道从无到有布局破局，激光光电、新型电池等优势产业链条持续补全，专业化机制的带动效应逐步显现。

该局于2025年12月挂牌，是全省首个专职负责战略性新兴产业招引培育的管理机构。战新赛道迭代快、专业性强，传统综合招商模式难以精准适配其生长规律，这支队伍应运而生，与投资促进部门形成差异化分工，围绕战新产业全生命周期重构工作体系。

沿链选商

紧扣产业家底，精准补齐链条缺口

专业化招引，首先在于架构适配产业规律。温州湾新区新兴产业局业务处室按赛道动态设置，不固化名称。“新兴产业迭代快，架构定死了跟不上节奏。”温州湾新区新兴产业局局长周威说，全局实行全员项目化运作，力量随产业方向动态调配，始终跟紧赛道迭代的窗口期。

目前处室分别锚定生命健康、数字经济与半导体、新光谷与智能装备、新能源与低空商业航天四大方向，专职团队深耕对应领域，摸清产业规律、技术门槛与配套缺口，从项目对接、洽谈落地到后续培育全程闭环推进，权责清晰、聚焦发力，保障招引服务的精准度。

不搞广撒网、不追热点风口，沿着产业链缺口靶向对接，是这套机制的核心选商逻辑。

温州湾新区新兴产业局党组成员、副局长李威锋是半导体赛道的牵头经办人。这位浙江大学应用流体力学博士，放弃头部科技企业高薪邀约扎根基层，今年通过行业导师人脉牵线，对接上青岛一家半导体流量计企业。“龙湾阀门、制药机械产业基础厚实，但高端流量计长期依赖进口，正是产业链上的硬缺口。”李威锋说，凭着对技术路线和应用场景的专业判断，两个多月就和企业达成落地意向。项目还在敲定细节，团队就已经提前牵线对接了本土阀门企业，落地后可实现进口替代，相关采购成本能降至原有水平的六分之一。

这样的精准补链贯穿各条赛道：新能源领域，东高未来构网型储能项目补上构网控制技术关键一环；具身智能领域，银河通用机器人落地即对接长江汽车电子的工业生产场景。每个引进项目都嵌入本土产业生态，而非孤立的单点盆景。

生态引育

从政策让利到服务赋能，给企业实打实支撑

战新项目轻资产、迭代快，传统拼地价、拼补贴的招引方式适配性有限。该局把发力点转向场景开放、资本赋能、产业协同，用产业生态替代政策让利，形成了一套可复制的生态化招引机制。

场景招商是核心抓手。当地系统梳理政府治理和企业生产的真实需求，形成应用场景机会清单开放给招商项目，让新技术落地就有试验场。“很多技术单独看价值不突出，一对上本地具体场景，立刻就有了市场空间。”周威说。在项目对接过程中就有过这样的实践：做充电桩的企业产品同质化严重，做水溶性灭火装置的企业缺落地场景，两边对接后集成出带自动灭火的充电系统，刚好匹配无人矿卡、无人公交的全无人充电需求，产品附加值大幅提升。

跨赛道协同也有固定机制。局里每周召开项目例会，各处室分别汇报对接项目，既晒进度、更撮资源，推动招商从“单链作战”向“多链协同”转变。如无人矿卡项目和自动充电机械手项目，原本分属不同赛道，但就在例会上完成了牵线对接，正联手打造无人化场站解决方案。今年以来，该局已累计举办上下游精准对接活动10余场，促成10组内外企业达成配套合作意向。

资本赋能同步跟进。当地发挥产业基金杠杆作用，聚焦商业航天、AI算力等前沿赛道开展战略股权投资，以投促引；创新推出“金融团队跟队招商”模式，外出洽谈时同步配备银行、基金专业人员，现场对接企业融资需求。目前，龙湾累计组建子基金21只，基金总规模超过139亿元，成功撬动社会资本超过122亿元。

全周期陪伴

阶梯式培育，服务跟着企业走

项目签约只是起点，企业能不能发展壮大，靠的是全周期的培育服务。针对不同成长阶段的企业，当地搭建了阶梯式培育体系，服务跟着企业成长节奏同步升级。

这套培育体系贴合企业生长规律，好比种花育苗：小苗先放小花盆，长大点换大花盆，扎根稳了再移栽到地里。初创阶段，企业先入驻孵化器灵活办公，同步对接领军人才创业政策，专人跟进补助兑现；成长阶段，转入产业园扩大生产空间，政府主动牵线上下游、开放应用场景；发展到一定规模，支持申报总部企业、对接产业基金，助力增资扩产。企业不用为找场地、跑政策分散精力，可以专注于研发和市场拓展。

目前，当地已完成一批领军人才创业项目的政策资金兑现，累计拨付补助资金近千万元，多家企业通过总部项目认定，从落地到壮大的全链路服务已逐步打通。

运行近一年，这套专职化的招引培育机制成效逐步显现：商业航天、AI算力、具身智能等前沿赛道接连落地破局，激光光电、新型电池等优势产业集群持续壮大。作为县域层面战新产业培育的实践探索，龙湾立足本土产业基础精准补链，用专职化队伍、生态化服务陪伴企业成长，传统制造业城市一样能把战新产业做深做实。

接下来，当地将继续深化产业链精准招引，优化场景开放、资本赋能、全周期服务的产业生态，持续推动战新产业发展。

来 源：温州日报

原标题： 新机制：链式招商 全周期育企

记者 陈圆圆 龙湾融媒记者 余平

本文转自：温州新闻网 66wz.com