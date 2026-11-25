温州日报 2026-11-25 08:52:24

龙港依托大部制扁平化改革优势，以多元化模式拓展阅读空间，构建覆盖城乡的“图书总馆+分馆+流通点”三级网络，人人都是“文化空间合伙人”。

温州网讯 阅读，不一定落座在繁华街边，不再限于传统图书馆，也可以是置身医院候诊区。日前，龙港市图书馆龙港院区分馆在温医大附一院龙港院区投入服务，用一抹书香抚慰就诊情绪。

这是龙港市“阅共体”改革的一处新场景。龙港依托大部制扁平化改革优势，以多元化模式拓展阅读空间，构建覆盖城乡的“图书总馆+分馆+流通点”三级网络，人人都是“文化空间合伙人”。

撤镇设市7年来，“阅共体”全域推进，多点开花。目前龙港市公共阅读阵地总面积达1.85万平方米，增长了62倍，全市中小学生人均阅读量提升30%以上，构建起多元协同的阅读生态。

一抹书香治愈就诊焦虑

在温医大附一院龙港院区门诊楼二楼北面，装修色调温和的图书馆，吸引不少候诊的患者及家属。占地面积725平方米，由龙港市图书馆提供近万册免费图书资源，特设医学科普、健康保健、养生知识、儿童绘本等读物品类。

患者金先生静静地看着手中的《读者》。“我胆固醇高，看了心血管科，验血报告单要1小时后才能取，在这看看书，正好打发等候时间，担忧焦灼的心也缓和了。”金先生觉得，暂时抽离候诊区的人潮拥挤，这里的书香很治愈，缓解了看病焦虑。

住院待产的温女士，接过护士长递来的育儿书，开始学习产妇知识。这是院区分馆独创的“点书送病房”特色服务，打通阅读服务“最后一米”。住院患者只需关注医院公众号，在服务栏目提交图书借阅申请，填写图书类别、所在病区及床号，就有工作人员将书籍送至病房，书籍回收后统一消毒。

“这里将打造一座‘没有围墙的未来医院’，以书香赋能医疗服务，打破传统图书馆与医院的空间边界，为患者、家属、医务人员及周边群众搭建暖心阅读空间。”温医大附一院龙港院区管理中心副主任陈先亲告诉记者，医院“阅共体”将不断优化借阅服务流程，策划开展适配医院场景的阅读推广活动，让书香浸润诊疗全过程。

一抹书香温暖左邻右里

“再华丽的装修也不如书香高贵。”龙港新城恒大逸合城一期业委会主任金向东，道出小区“阅共体”的由来。

这片区域本是小区的荒废地。从教育系统退休的金向东深知阅读会带给人无穷的感染力和精神慰藉。在业委会、业主代表的合力下，昔日的建筑垃圾堆场，蜕变为灯火可亲的公共阅读空间。万余册藏书里，3000册来自龙港市图书馆流转，7000册由业主们一本本自发捐赠而来。

放学后，孩子们不约而同来这里看书、学习；晚饭后，左邻右里闻着书香茶香相聚于此；闲暇时，总有一些热心业主忙完家务又来帮忙整理书籍、打扫卫生。这里，飘荡着书页墨香，也流淌着暖暖的爱意。由小区“阅共体”延伸服务的健康驿站守护着孩子深夜突发高烧的应急时刻，实行药品“借用、补齐归还”的暖心规则；塔山艺社点亮普通人的兴趣梦，琴棋书画，歌声舞姿，邻里情在热爱里徐徐升温。

一抹书香照亮成长道路

稻香与书香，交织出什么味？

在龙港市第十二小学，六成学生是随迁子女，其余孩子基本来自周边乡村。一出校门便是成片稻田，孩子们闻着稻香长大。

“这片土壤里还得播撒阅读的种子。”在城区学校当过多年校长的李其吴，一来这里就下定决心抓阅读。敲掉闲置教室的临街墙体，造出一间通透敞亮的全天候阅读空间。无需借阅证，不用登记，任何课间都能拿起课外书。清晨6点半，一些务工家长早早送来的孩子，背着书包就能先来这里阅读；放学后，暂时没人接领的孩子，也能在书香陪伴中度过等候时光；双休日，这片阅读空间依然向孩子们开放，3000册藏书随时可读、随处可阅。这些书籍中，优秀绘本占比较大，特意按照孩童身高设置一米取书层，隔壁还配备AI学习平板，城乡差距在这里被慢慢磨平。

随着馆校“阅共体”的推进，龙港不断破解城乡学校图书的孤岛难题，出台相应的服务规范，搭建书籍循环通道，让城区学校的富余图书，流动到资源薄弱的乡村校园。

来 源：温州日报

原标题： 人人都是“文化空间合伙人”

7年来，龙港公共阅读阵地增长62倍，中小学生人均阅读量提升30%以上

记者 缪小霞 龙港融媒 谢陈啦

本文转自：温州新闻网 66wz.com