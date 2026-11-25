温州日报 2026-11-25 08:52:00

近日，国家药品监督管理局批准中国眼谷小镇入驻企业温州睛睿之元科技有限公司申报的耳鼻喉科手术导航设备三类医疗器械注册。这一成果源自温州医科大学吴文灿教授团队的长期科研积累，是我市产学研协同创新、临床成果产业转化的又一鲜活实践。

温州网讯 近日，国家药品监督管理局批准中国眼谷小镇入驻企业温州睛睿之元科技有限公司申报的耳鼻喉科手术导航设备三类医疗器械注册。这一成果源自温州医科大学吴文灿教授团队的长期科研积累，是我市产学研协同创新、临床成果产业转化的又一鲜活实践。

眼鼻与颅面区域结构交错复杂，手术路径往往以毫米计算，传统微创手术既考验医生临床经验，也对术前规划、术中定位和影像可视化提出极高要求。此次获批的导航设备聚焦眼鼻、颅面相关外科手术场景，通过光学导航引导与术中实时跟踪，为微创手术医生提供精准操作支持与安全保障。

设备针对亚洲人群颅面解剖特征优化算法，支持个性化手术路径规划，同时集成AR增强现实功能，可叠加呈现多层医学影像，帮助医生在微创切口下实现“透视”般的可视化操作。据了解，吴文灿教授团队长期深耕视神经疾病、眼鼻相关疾病内镜微创诊疗领域，此前自主研发的视神经专用三维颅底导航技术，定位精度可达0.12毫米，有效破解眶尖视神经超微结构难定位、高清显示不足等临床痛点。

温州睛睿之元科技有限公司成立于2023年，总部位于龙湾区中国眼谷科创园A区，是一家专注眼科数字诊疗装备研发、生产与销售的高新技术企业。此前，吴文灿专家团队研发的视神经生物微管等成果，已通过校地成果转化平台落地中国眼谷。从临床问题中寻找科研方向，再通过导航装备、内镜技术、生物材料等产品体系推动产业化，中国眼谷正持续打通“基础研究—临床验证—成果转化—产业落地”的完整创新链条。

中国眼谷小镇位于温州环大罗山科创走廊核心区，由龙湾区政府与温州医科大学附属眼视光医院联合共建。依托高校临床、科研、教育资源与高能级创新平台，眼谷在眼科装备、视觉光学、眼用材料、眼科新药等多赛道持续集聚企业与创新项目，目前入驻企业总数已超950家，不断汇聚眼健康产业新质生产力。

来 源：温州日报

原标题： 产学研协同发力 温州眼健康高端装备再添新成果

记者 陈圆圆

本文转自：温州新闻网 66wz.com