温州日报 2026-11-25 08:52:25

外卖骑手送件途中发现楼道消防通道被堵，随手拍照上报，由社区闭环处置；随手上报的一条可疑线索，10天内协助警方抓获3名违法嫌疑人……在龙湾，穿梭街巷的“城市奔跑者”正加速变身基层治理“合伙人”。

温州网讯 外卖骑手送件途中发现楼道消防通道被堵，随手拍照上报，由社区闭环处置；随手上报的一条可疑线索，10天内协助警方抓获3名违法嫌疑人……在龙湾，穿梭街巷的“城市奔跑者”正加速变身基层治理“合伙人”。目前，该区已有500余名骑手、快递员加入志愿服务队和兼职网格员，累计上报城市治理线索1000余条。

身份的转变，有真实注脚。今年4月28日，星海街道外卖骑手龙师傅在配送途中，凭培训掌握的识毒技巧识破伪装成奶茶的“上头电子烟”，立即上报；5月8日，3名违法嫌疑人落网。在星海，像他这样的“星小哥”治理“合作伙伴”已有126人，今年以来报送各类线索332条，协助警方抓获违法犯罪嫌疑人10名。

让奔跑者“顺手”参与治理，靠的是轻量化渠道与激励机制。状元街道罗西社区吸纳8名骑手化身街巷“流动探头”；天河街道庄泉村10余名外卖小哥担任村级流动信息员，线索上报实现100%闭环处置；星海街道推行“善治”积分，上报线索可兑换实物与便民服务。今年6月，龙湾区聘请顺丰、京东、淘宝闪购等8家快递站点站长担任首批“文明微行动合伙人”，吸纳500余名骑手加入文明共建队伍，围绕“意见建议随手报、信息线索随手拍”等五大场景参与城市治理，累计收集有效问题超800件。

“合伙人”不是凭空出现的。一杯热茶、一处歇脚地，先焐热了人心。紧扣温州“18℃文明实践”建设部署，龙湾区纵深推进“18℃文明实践暖三新”行动：每月5日，区新时代文明实践中心的“跑单人的5号餐”如约开席，免费热饭之外还有公益理发、电瓶维修、普法课堂；状元街道龙跃社区依托全国首家持证施粥点状元亭，连续15年全年无休供应免费早午餐。全区已延伸打造105个综合服务驿站，织密覆盖城区、园区、乡村的“15分钟文明实践圈”——蒲州街道吾悦暖“新”驿站日均服务骑手150余人次，近170名骑手领到“雁湖骑士牌”破解进小区难题；创客小镇社区联动20余家爱心商户开展活动280余场、服务超5000人次；沙城街道“新龙娃成长记”替奔波的父母照看孩子，覆盖600余名流动儿童。

这份“合伙”也被给予温暖的回报。据统计，依托“龙小哥·码上办”应用，该区425名“小哥”累计攒下1.27万积分，可兑换餐券、免费体检、疗休养；“龙小哥学堂”今年又有18名“小哥”入学，首批学员取得学历证书后，申报了区总工会5000元学历提升补贴。

来 源：温州日报

原标题： 龙湾“城市奔跑者”变身“治理合伙人” 五百骑手快递员上报千条治理线索

记者 陈圆圆 通讯员 侯墨晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com