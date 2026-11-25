新华网 2026-11-25 09:28:39

11月24日，国家疾控局举行新闻发布会，介绍《疾病预防控制“十五五”规划》有关工作进展。疾控领域首个五年期国家级专项规划将如何更好绘制百姓健康蓝图？疫苗处方会不会成为未来接种的前提条件？专家们在发布会上进行了解读。

11月24日，国家疾控局举行新闻发布会，介绍《疾病预防控制“十五五”规划》有关工作进展。疾控领域首个五年期国家级专项规划将如何更好绘制百姓健康蓝图？疫苗处方会不会成为未来接种的前提条件？专家们在发布会上进行了解读。

健康优先突出“早”字

《疾病预防控制“十五五”规划》将“深入实施健康优先发展战略”写入总体要求，提出“到2030年，基本建成具有中国特色的现代化疾控体系”的总目标。

国家疾控局规划财务与法规司副司长王蓉蓉介绍，“健康优先”在疾控领域突出表现为“早”字：早发现、早干预、早准备。

早发现方面，我国持续建设多点触发、反应灵敏的传染病监测预警体系，实现风险早期识别、动态评估与实时预警。早干预方面，核心策略是多病同防，即对症状相似、传播途径相同、防控措施相通的传染病，统筹资源、共享信息、协同干预，提高防控效率。早准备方面，更加注重平急转换，规划要求建设分级分层分流的传染病救治体系，建成7.7万人左右常备加后备的流行病学调查队伍，提升传染病应急队伍能力。

多病同防抓好三个关键

“更加注重多病同防”是《疾病预防控制“十五五”规划》的总体要求之一。如何推动这一理念倡导落地为务实举措？王蓉蓉说，核心是抓好多病共检、多病共防、多病共管三个关键。

呼吸道传染病实行“多病种同监测、一样本多检测”，我国将建成覆盖15种以上呼吸道传染病病原体的监测网络，中国疾控中心每周发布哨点监测情况和防护建议。

多病共防根据传染病传播途径、临床特征分类施策，对同类健康风险采取共性防控措施。例如冬春季在学校、托育机构、养老机构等重点场所，落实通风、环境消毒、科学佩戴口罩等措施，一套举措就能同步防范流感、鼻病毒感染等多种呼吸道传染病。

多病共管则是为患者和高危人群建立健康档案、开展定期随访，打通预防、诊疗、康复全周期健康管理链条。王蓉蓉介绍，这套模式已在多个场景落地应用，比如夏秋季针对登革热、基孔肯雅热等蚊媒传染病，以环境整治、清除蚊虫孳生地守护健康；针对人畜共患病，聚焦动物疫病源头管控，重点做好职业人群健康教育和行为干预。

疫苗处方是引导建议，不是接种前提

《疾病预防控制“十五五”规划》提出“推行疫苗处方政策”。对此，国家疾控局等三部门近日联合发布了《关于全面推行疫苗处方工作的指导意见》，明确“十五五”期间，逐步实现疫苗处方在二级及以上医疗机构、基层医疗卫生机构的全覆盖，提高全人群、全生命周期疫苗接种覆盖水平。

中国疾控中心免疫规划中心主任医师余文周介绍，国家层面出台这一意见，既是把各地探索的经验推广到全国，也把疫苗处方工作规范起来。

“疫苗处方是由有资质的医师在日常诊疗服务过程中，为符合条件的诊疗对象推荐适合其接种的疫苗，是医师提出的初步建议。”余文周说，诊疗对象持处方到接种门诊后，接种人员还要进行接种前评估，把好最后一道关口，最终判定是否适合接种处方推荐的疫苗。

专家还指出，疫苗处方是医务人员的引导和建议，不是接种的前提条件。公众如果有接种需求，可以直接到接种单位咨询、接种。开了处方后，按照知情自愿的原则接种疫苗。

来 源：新华网

原标题： 疾控“十五五”规划这样共绘健康蓝图

记者：顾天成

本文转自：温州新闻网 66wz.com