温州日报 2026-11-25 09:43:10

11月23日，记者从市民政部门了解到，温州市救助管理站已全面启动“寒冬送温暖”专项救助行动，站内实行24小时开放值守。流散人员以及临时遇困群众，只要有需要，随时可以走进大门，吃上热饭、寻得一处安稳住处。

温州网讯 冷空气持续南下，温州昼夜温差不断拉大，入夜之后，桥洞、地下通道寒风刺骨。11月23日，记者从市民政部门了解到，温州市救助管理站已全面启动“寒冬送温暖”专项救助行动，站内实行24小时开放值守。流散人员以及临时遇困群众，只要有需要，随时可以走进大门，吃上热饭、寻得一处安稳住处。

在市救助管理站，各类保障服务已同步到位。“站内供应热饭热菜，提供御寒住宿，还将结合求助人员实际情况，提供生活照料、通信联络、协助返乡、心理疏导等帮扶。”市救助管理站站长何胜晓告诉记者，站内仓库已提前储备充足棉被、军大衣、手套、帽子等御寒物资，救助窗口全天专人值守。针对有返乡意愿但无力承担路费的群众，救助站核实信息后，可协助购买返程车票，或是安排专人护送返乡。

并非所有街头遇困人员都愿意进站接受救助，针对这类群体，救助工作同样没有缺位。市救助管理站联动鹿城、瓯海、龙湾三区民政部门，加大夜间巡查频次，重点排查桥梁涵洞、地下通道、劳务市场周边等露宿人员集中区域。工作人员耐心劝导，充分尊重对方选择；即便对方坚持不愿进站，也会送上棉被、军大衣等御寒物资，并递上印有24小时求助热线与详细地址的引导卡片，确保他们一旦改变想法或是遭遇紧急状况，一通电话就能获得帮助。与此同时，救助站广泛发动环卫工人、社区志愿者、出租车司机等群体，鼓励大家及时上报遇困人员线索，推动救助模式从“坐等求助”转向主动“上街寻人”。

寒潮之下，救助不只是职能部门的工作，同样离不开市民的善意参与。市救助管理站呼吁广大市民，如果在街头遇见生活无着的流散人员或临时遇困群众，不妨多留意、多问一句。若对方愿意接受帮扶，可以指引其前往温州市龙湾区兴国路55号市救助管理站，或是直接拨打24小时求助热线0577-88133834；倘若对方属于危重病人，或疑似精神障碍患者，请优先拨打110或120，交由专业医疗、公安力量先行处置。市民的一次驻足、一通电话，或许就能帮助一名困在寒夜中的人度过难关。

来 源：温州日报

原标题： 寒夜有温暖 救助不打烊

温州救助管理站24小时敞开 守护临时遇困群众

记者 董吉妮

本文转自：温州新闻网 66wz.com