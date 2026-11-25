我国牵头制定78项人工智能国际标准
记者11月24日从市场监管总局举行的新闻发布会上获悉，我国牵头制定78项人工智能国际标准，将中国产业实践与技术创新转化为服务全球的公共产品。
市场监管总局标准创新司副司长孙维在会上表示，市场监管总局加强与工业和信息化部等有关部委、国内发展优势地区协同联动，基于国内技术与应用实践，积极参与并完善人工智能“1+N”国际标准体系架构，在国际标准化组织、国际电工委员会方面，聚焦数据治理、人机交互、安全可信等关键领域，组织头部企业、领先科研机构，牵头29项基础共性国际标准研制；围绕智慧城市、智能制造等重点行业，统筹15个标准技术机构牵头推动49项行业应用国际标准研制，形成协同推进、相互支撑的良好格局。
“人工智能+”行业应用标准是推动人工智能技术规模化、规范化落地的关键抓手。近年来，市场监管总局聚焦智能制造、智慧城市、智慧物流、智慧水务等重点领域，立足我国海量应用场景和成熟产业实践，大力推进国际标准布局。
“我们坚持国内国际标准相通相容，以丰富的中国产业实践支撑全球标准供给，通过成体系、多领域的行业应用国际标准布局，为全球人工智能赋能实体经济、实现普惠共享的数字化转型贡献成熟、可复制的中国标准方案。”孙维说。
来 源：新华网
记者：王悦阳
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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