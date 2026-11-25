新华网 2026-11-25 09:28:40

记者24日从中国铁路12306技术中心了解到，铁路部门日前在铁路12306App系统通知中新增候补兑现情况、列车运行调整等信息提醒。旅客可在App内查看候补兑现结果，以及列车停运、折返、恢复开行、席位调整等信息。

此次服务优化后，旅客在铁路12306（网站和App）办理购票、改签、退票、候补、预约等业务时，铁路部门将通过12306App系统通知、旅客选择的通知渠道（微信或支付宝）以及预留的电子邮箱等方式向旅客发送相关服务信息。

如遇列车运行调整，停运、折返、恢复开行、席位调整等情况，铁路部门将及时通过12306App系统通知、短信等方式向旅客发送相关服务信息。

旅客可点击铁路12306App首页右上角的“通知消息”查看相关信息。为及时收到提醒，可在App“我的”页面点击右上角的“设置”，进入“通知设置”，开启手机的铁路12306App系统通知权限。

来 源：新华网

原标题： 铁路12306App新增候补兑现等信息提醒

本文转自：温州新闻网 66wz.com