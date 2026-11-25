人民日报 2026-11-25 09:28:40

11月24日上午，神舟二十四号载人飞行任务新闻发布会在酒泉卫星发射中心召开，中国载人航天工程新闻发言人、工程办公室综合计划局局长张静波介绍了相关情况。

11月24日上午，神舟二十四号载人飞行任务新闻发布会在酒泉卫星发射中心召开，中国载人航天工程新闻发言人、工程办公室综合计划局局长张静波介绍了相关情况。

经研究决定，瞄准北京时间11月25日08时18分发射神舟二十四号载人飞船，飞行乘组由汤洪波、武毅和巴基斯坦航天员穆罕默德·齐尚·阿里组成，汤洪波担任指令长，3名航天员分别为航天驾驶员、航天飞行工程师和载荷专家。航天员汤洪波执行过神舟十二号、神舟十七号载人飞行任务，即将成为首位三次到访“天宫”的航天员；航天员武毅来自我国第三批航天员，将首次执行飞行任务；巴基斯坦航天员穆罕默德·齐尚·阿里将成为首位到访“天宫”的外籍航天员。

此次任务是空间站应用与发展阶段的第八次载人飞行任务，也是载人航天工程第四十一次飞行任务。任务主要目的是：与神舟二十三号乘组完成在轨轮换，继续开展空间站常态化运行管理，进行空间站维护维修与状态巡检，保障空间站安全可靠高效运行；开展空间科学与应用工作；开展科普教育与公益活动，以及空间搭载试验。

看点一：神舟二十三号乘组航天员朱杨柱将在轨驻留一年

按计划，神舟二十四号载人飞船入轨后，优先采用3.5小时自主快速交会对接策略，对接于天和核心舱前向端口，形成三船三舱组合体。

根据当前评估情况，决定由航天员朱杨柱执行一年期在轨驻留试验任务。巴基斯坦航天员完成短期联合飞行任务后，将与航天员张志远、黎家盈共同搭乘神舟二十三号载人飞船返回。

张静波表示，此次试验对工程现行航天员在轨健康、工作、生活保障体系提出了新的挑战，也将为深入认知人类在太空长期健康生存面临的科学问题、所需的保障技术，提供一次珍贵的科学研究与技术验证机会。

按照计划，此次试验将重点开展两方面的工作：一是通过建立全新的太空人体研究体系，开展跨学科前沿科学实验研究，探索解答太空飞行环境内，人体适应与重塑的内在机制，建立宏观与微观结合的太空人体研究数据库，产出一批原创成果。二是系统验证长期飞行情况下，航天员的身心健康和工作、生活保障能力，进一步积累航天员保障技术实践经验，丰富完善在轨健康、工作、生活保障体系，稳步提升中国空间站的航天员驻留保障水平。

看点二：巴基斯坦航天员将以载荷专家身份执行短期飞行任务

根据任务安排，来自巴基斯坦的航天员将以载荷专家身份执行短期飞行任务。在轨期间，除参与乘组日常工作外，主要承担中巴合作空间科学实验任务，重点完成实验样品及实验单元的安装，并按计划开展在轨实验。

张静波介绍，为确保联合飞行任务顺利实施，重点强化了三方面的工作。一是专业技能训练。针对短期飞行任务特点，系统开展载人飞船、空间站知识和专业操作训练，突出做好科学实验操作和应急处置能力训练。二是乘组协同训练。针对岗位分工和协同配合需要，重点围绕操作配合、流程衔接和故障处置等开展联合训练，确保工作协同高效。三是语言技能培训。针对中文操作指令和标识，重点强化任务相关口令和专业词汇学习，确保指令执行正确。

张静波表示，巴基斯坦航天员参与中国空间站飞行任务，是中国载人航天工程历史上首次中外航天员联合飞行，也是中国空间站首次迎来外籍航天员到访。这是中巴建交75周年之际，两国合作取得的又一标志性成果。“此次任务中，将开展面向生物技术和材料领域的4个中巴合作科学项目，巴基斯坦航天员将在轨实施光合微生物蓝藻实验。”张静波说。

张静波表示，中国空间站工程拥有丰富的科学应用资源、稳定的在轨运营能力、成熟的天地往返运输系统，以及完备的航天员选拔训练体系，期待与更多国家和地区一起，探索浩瀚宇宙、和平利用外空，为增进全人类共同福祉携手前行。

看点三：神舟二十四号飞行任务期间计划开展90项科学实验和技术试验项目

神舟二十三号航天员乘组自5月25日进驻空间站以来，在地面团队支持下，默契高效地开展了一系列空间科学实验和技术试验，取得了阶段性成果。空间生命科学方面，通过多组学研究发现空间飞行会降低约50%的人诱导原始生殖细胞分化效率；空间材料科学方面，首次在空间站获得毫米级深紫外非线性晶体——氟硼铍酸钾；航天医学方面，探索建立了基于人工智能的多模态运动负荷评估模型；航天技术方面，成功实现了首批半固态电池在轨验证，为空间站和月球探测工程能源系统迭代升级积累了技术基础。

“航天员黎家盈同队友与地面科研人员密切配合、高效协同，完成了空间水稻多代遗传稳定性与环境适应性调控的分子机理研究等科学实验。”张静波说。

神舟二十四号飞行任务期间，计划开展90项科学实验和技术试验项目，主要涉及空间生命科学、空间材料科学、微重力流体物理与燃烧科学、基础物理、航天医学、航天新技术等领域，如探索空间环境对血管衰老等重要生理事件的影响，探索绘制太空人体多组学图谱等。

“依托太空独有的微重力、高真空、强辐射、高洁净等特殊环境，通过持续的空间科学实验与积累，以及和地面研究的有机结合，努力探索揭示地面条件下难以发现的科学规律，为重大科学发现与技术突破开辟新路径、创造新可能。”张静波表示，将持续发挥好中国空间站国家太空实验室的优势，稳步推动空间科学、空间应用、空间技术全面发展，更好服务人类科技进步和经济社会发展。

指令长汤洪波——

“每一次都要当第一次飞”

神舟二十四号乘组指令长汤洪波曾执行神舟十二号、神舟十七号任务。在经历了两次飞天、累计279天在轨飞行后，汤洪波第二次担任指令长，他依然从容认真。“每一次都要当第一次飞，才能准备得更全面、更具体、更细致，有利于完成任务。”他说。

“真正考验航天员的是如何面对意料之外的情况，以及能否凭借扎实的专业功底、临危不乱的心理素质找到解决办法。”汤洪波在一次次任务中积累了应对未知的经验。

汤洪波喜欢跑步。“跑步最重要的是迈出第一步。”在他看来，做许多事情也是如此，重要的是迈出第一步，再在实践中不断完善。

汤洪波也有细腻的一面。第二次执行飞天任务期间，他一直想从太空拍下流经家乡湖南湘潭的湘江。休息时，他仔细对照地图，从长沙黄花国际机场、橘子洲、岳麓山，一点点辨认出熟悉的家乡地标。

面对新的飞天任务，汤洪波依然保持着认真细致的习惯。他与巴基斯坦航天员共同训练时，不仅交流操作经验，也会聊起一些经典电影。他还鼓励对方多学习中文，熟悉专业术语。“排解压力和焦虑，要用确定性面对不确定性。”对汤洪波来说，每一次出征，都是新的开始。

问答

问：此次中国空间站将迎来首位外籍航天员，对任务有什么期待？

答：太空属于全人类，探索宇宙是人类共同的梦想。我有幸成为中国空间站面向世界开放的参与者。期待今后能有更多的机会和国际同行携手并肩，为和平开发利用太空、构建人类命运共同体贡献更多的中国智慧和中国力量。

问：备战本次中外短期联合飞行任务的过程，与上一次相比有什么体会？

答：本次中外联合飞行任务挑战更高。一是任务更重，既要全面掌握空间站平台的运营维护，又要为长期驻留航天员做好保障，还要支持、配合好巴方载荷专家开展中巴合作空间科学联合实验；二是磨合更难，中外联合飞行在语言、文化甚至是心理等方面的差异客观存在。目前来看，双向奔赴的效果不错，相信本次中外联合飞行任务一定会取得圆满成功。

航天飞行工程师武毅——

“保持身体和心理的最佳状态”

神舟二十四号乘组航天员武毅首次飞天，在本次任务中担任航天飞行工程师。

从2020年成为我国第三批航天员算起，武毅经历了6年艰苦训练，今朝圆梦飞天。

选拔阶段，第一次坐离心机时的感受，让武毅印象深刻。“当等同8倍体重的重力加速度袭来，我感觉呼吸困难，胸部疼痛。”武毅说，脑海中只剩下一个念头“挺住”。为了实现翱翔太空的心愿，武毅开始日复一日地强化体能，同时得益于教练为其定制的“运动处方”，他的身体素质得到很大提升。

对一名航天员来说，除了强健身体，充实头脑和锻炼意志同样重要。

“航天员需要学习数十门文化理论课程。最大的挑战在于，除了持续汲取新知识，还要不断巩固复习学过的内容。”武毅说，他的业余时间几乎都拿来学习，夯实专业能力。

武毅说，他和巴基斯坦航天员已经建立了深厚的友谊。“指令长和我会帮助巴基斯坦航天员梳理飞船、空间站的高频专业名词，三人之间非常默契，一个眼神和动作，就知道彼此的意思。”

首次执行飞行任务，武毅充满期待：“只有让自己保持身体和心理的最佳状态，才能更好应对挑战。”

问答

问：怎样评价此次中外联合飞行乘组，对于在太空驻留半年，又有什么期待？

答：这次中外联合飞行乘组训练协同模式有很多新特点。一是沟通要求更高，默契配合更显珍贵；二是文化背景不同，但使命目标同源；三是深度融合，建立相互间绝对信任。我期待和巴基斯坦航天员一起，在指令长的带领下圆满完成任务。

问：得知入选乘组的那一刻，心情怎样？为了这次任务，又做了哪些针对性训练？

答：在得知入选乘组的那一刻，我的心情是激动的，但是经过短暂的激动之后，我迅速恢复了平静。我知道入选乘组是使命的起点，这份机遇亦是沉甸甸的责任。为了这次任务，我们从理论、技能、生理、心理等方面进行了全面准备，期待进入天宫，和队友一起携手共探浩瀚宇宙。

巴基斯坦航天员穆罕默德·齐尚·阿里——

“期待更多国际航天员接续前行”

作为中国载人航天工程首位外籍航天员，来自巴基斯坦的穆罕默德·齐尚·阿里将以载荷专家身份执行神舟二十四号载人飞行任务。

“得知入选预备航天员消息那一刻，我激动万分，这种心情难以用语言形容。”齐尚·阿里回忆。喜悦之余，妻子的话让他更加明白肩上的分量：“这不是你一个人的成绩。2.5亿巴基斯坦民众的期盼落在你的肩上。你要不负重托，好好努力。”

今年4月，齐尚·阿里来到中国航天员科研训练中心。“语言是第一道难关。神舟飞船的开关、程序、软件界面和语音提示均为中文，要熟练完成操作，就必须攻克语言关。”齐尚·阿里说，离心机训练、海上生存搜救训练、常规程序与应急程序训练接踵而至，很多科目需要反复打磨。

训练期间，指令长汤洪波和另一位乘组伙伴武毅不断鼓励他，帮他树立信心，为他答疑指导，大家慢慢磨合出默契。“在乘组伙伴的支持下，我一点点克服了所有困难。”齐尚·阿里说。

在齐尚·阿里心中，探索太空是人类共同的追求。“中国空间站向全世界敞开大门，期待更多国际航天员接续前行，加入太空探索事业，携手为全人类谋福祉。”齐尚·阿里说。

问答

问：在中国开展训练的7个月时间里，有哪些收获？

答：我的“首次”不仅代表我自己，更代表我们国家。7个月前，我走进中国航天员中心，今天，我不仅掌握了飞行技能，学习了中国语言，获得了中国兄弟的情谊，更体会到习近平主席所说的“探索浩瀚宇宙，发展航天事业，建设航天强国，是我们不懈追求的航天梦”这句话的含义。

问：对本次联合飞行有何期待，想对祖国、家人说些什么？

答：这次合作意义深远，也将是巴中航天合作的新起点。我想告诉2.5亿巴基斯坦同胞，我肩负你们的希望奔赴太空；告诉孩子们，仰望星空，你们的梦想正随我一同翱翔。让我们携手和平利用太空！中巴友谊万岁！

来 源：人民日报

原标题： 中国空间站首次迎来外籍航天员 神舟二十四号航天员乘组11月25日出征太空

记者：李君强、刘诗瑶、韩硕整理

本文转自：温州新闻网 66wz.com