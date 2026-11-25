泰顺发布 2026-11-25 09:43:06

全程取景于泰顺的院线电影《520·小满》，近日荣获2026年第十四届温哥华华语电影节红枫叶奖“最佳影片”奖，演员姜超凭借在《520·小满》中的精彩演出获“最佳男配角”奖。

温州网讯 全程取景于泰顺的院线电影《520·小满》，近日荣获2026年第十四届温哥华华语电影节红枫叶奖“最佳影片”奖，演员姜超凭借在《520·小满》中的精彩演出获“最佳男配角”奖。

影片《520·小满》由郭彤执导，杭州江火映方影业出品，泰顺县文联、县影协联合出品。

影片讲述的是女主顾雅琴（杨琼饰）在经历丈夫破产并人间蒸发后，独自带着患有轻微自闭症的女儿小满（齐紫彤饰）挣扎着面对生活的故事，电影从社会底层的小人物入手，来讲述一个困境中温暖的故事，电影里有悲伤，有欢笑，更多的是温暖和人情味。

影片自开拍以来，融入了泰顺当地的廊桥、氡泉、古民居等泰顺特色文化场景，实现了电影光影艺术的传统与现代的碰撞交融，当地居民在拍摄期间也热情参与其中并担任特邀群演，让影片更贴近民众生活。

该影片计划年底在温州首映。

来 源：泰顺发布

原标题： 全程取景泰顺！电影《520·小满》斩获国际大奖

本文转自：温州新闻网 66wz.com