人民日报 2026-11-25 09:24:02

不少人入住酒店、走进商场试衣间时，都会有意识扫视四周、角落，提防暗处潜藏摄像头。惩治偷拍，是关乎大众安全感的一道治理考题。

不久前，多个与偷拍有关的话题登上了热搜。据反偷拍志愿者反映：被偷拍的女性数量不少，商场、酒吧的卫生间是“高危”场所，受害者还包括未成年人……

偷拍行为十分恶劣，不仅是对个体的冒犯，也严重侵蚀公众的安全感。试衣间、酒店房间、公厕，是一种“公共的私密空间”。人们在这里放松地更衣、休息，是因为信任这类空间能提供基本的隐私保护。而偷拍者把这份信任当成能钻的空子，布设镜头、偷拍视频，进行隐蔽传播、买卖，甚至形成“黑灰产业”。这已不是对某一特定人群的侵犯，更是对所有生活在公共空间的人的冒犯和威胁，决不能被姑息、被纵容。

偷拍行为隐蔽，当事人往往不能及时发现，或者发现了又怕二次传播，无奈之下才忍气吞声。因此，有关部门不能等当事人自诉、等出了事才去关注，而应主动搜集线索、重拳整治。

相关部门和经营主体不妨更主动一些。偷拍行为固然隐蔽，但反偷拍志愿者既然能掌握这么多线索，说明它是有迹可循的。可以发挥群防群治的力量，既定点查处一批情节恶劣者，形成震慑；也循着“产业链”追溯上下游，打击买卖两端。酒店、商场也应该意识到，放任偷拍行为侵蚀顾客的安全感和对公共空间的信任，最终影响的是自己的客流，必须用更积极的作为坚决捍卫顾客隐私。

偷拍者敢肆无忌惮，赌的就是“事情不会闹大”。抓早抓小、及早介入，是对违法行径最有力的回击。

（摘编自“人民锐评”微信公众号）

作者：沈童睿

原标题：守好公共空间中的个人隐私（人民锐评）

本文转自：温州新闻网 66wz.com